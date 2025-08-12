Alig mondták ki az igent és máris érkezik a trónörökös?

Hírlevél

Kimondta a boldogító igent Judie és szerelme. Curtis nemcsak az esküvővel lepte meg rajongóit, hanem azzal is, hogy hamarosan új négylábú taggal bővül a családjuk.
Curtis és szerelme, Judie hétfő délelőtt hivatalosan is összekötötték életüket. A meghitt esküvőn csak a családtagok és a legközelebbi barátok vettek részt. A sztárpár ugyan eredetileg jövőre tervezte a nagy napot, végül úgy döntöttek, még idén kimondják a boldogító igent – írja a Bors. 

Curtis felesége, Judie kosaras karrierje egyelőre késlelteti a babaprojektet, de így is bővül a család.
Fotó: Bánkúti Sándor/Bors

A friss házasok rögtön egy újabb örömhírről is beszámoltak: kedden érkezik a család új tagja, egy kiskutya, aki jelenlegi kedvencük, Tupac féltestvére lesz. „Bővülünk még egy szőrös gyerekkel” – nevetett Judie. 

Curtis és Judie a közeljövőben nem terveznek gyermeket, mivel Judie profi kosárlabdázóként még aktívan sportol. 

„Talán jövőre, vagy amikor Judie befejezi a pályafutását” – mondta a rapper.  

A pár egyelőre a munkára koncentrál, így a nászút és a több száz fős lagzi is jövőre tolódik, de ami késik, nem múlik! 

 

