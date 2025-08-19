Hihetetlen dolog derült ki Curtis esküvőjéről

Curtis, a zene világában már ismert színpadi ember, most férjként állt az oltár elé, hogy örökre összekösse életét szerelmével, Judie-val. A különleges esküvőn nemcsak a szerelem, hanem az apró emberi történetek is színessé tették a napot.

Curtis felesége, Judie kosaras karrierje egyelőre késlelteti a babaprojektet, de így is bővül a család.

Fotó: Bánkúti Sándor/Bors

Curtis és Judie szerelme az oltár előtt

Az esküvőn minden pillanat azt sugallta, hogy a pár elválaszthatatlan.

Nagyon örültünk annak, hogy ott voltak a szeretteink és a barátaink. Megható volt, párszor el is pityeredtem, de van ez így

– vallotta az újdonsült feleség. Curtis sem tagadta, hogy alig tudta visszatartani a könnyeit:

Amikor először megláttam Judie-t, én is majdnem elsírtam magam. Könnybe lábadt a szemem, de tartottam magam, igazi profi voltam, legalább most az egyszer az életben.

A 60-70 fős vendégseregnek is gyakran elő kellett vennie a zsebkendőt, hiszen a szertartást mély érzelmek és megható pillanatok szőtték át.

Apró bonyodalmak, amelyek mosolyt csaltak

Ahogy minden esküvőn, itt sem múlt el a nap kisebb gikszerek nélkül. Judie induláskor magával vitte Curtis autójának kulcsát, így a vőlegény majdnem elkésett.

Majdnem nem értem oda a ceremóniára! A kedves feleségem elvitte magával a kocsikulcsot. Annak a kocsinak a kulcsát, amivel aztán mindenki szeretett volna távozni az esküvőről. A taxi aztán szerencsére visszaért vele

– mesélte nevetve a friss férj.

Az igen kimondása után a pár az Újpesti Városházáról a Szusza Ferenc Stadionhoz hajtott, hogy ott készüljenek el a legszebb fotók. Curtis számára ez nem csupán helyszín, hanem szívének egyik legfontosabb pontja, hiszen köztudottan a IV. kerület csapatának, az Újpestnek egyik legnagyobb drukkere és lokálpatrióta.

