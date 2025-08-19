Hihetetlen dolog derült ki Curtis esküvőjéről

Curtis, a zene világában már ismert színpadi ember, most férjként állt az oltár elé, hogy örökre összekösse életét szerelmével, Judie-val. A különleges esküvőn nemcsak a szerelem, hanem az apró emberi történetek is színessé tették a napot.
Az esküvőn minden pillanat azt sugallta, hogy a pár elválaszthatatlan.
Nagyon örültünk annak, hogy ott voltak a szeretteink és a barátaink. Megható volt, párszor el is pityeredtem, de van ez így
– vallotta az újdonsült feleség. Curtis sem tagadta, hogy alig tudta visszatartani a könnyeit:
Amikor először megláttam Judie-t, én is majdnem elsírtam magam. Könnybe lábadt a szemem, de tartottam magam, igazi profi voltam, legalább most az egyszer az életben.
A 60-70 fős vendégseregnek is gyakran elő kellett vennie a zsebkendőt, hiszen a szertartást mély érzelmek és megható pillanatok szőtték át.
Ahogy minden esküvőn, itt sem múlt el a nap kisebb gikszerek nélkül. Judie induláskor magával vitte Curtis autójának kulcsát, így a vőlegény majdnem elkésett.
Majdnem nem értem oda a ceremóniára! A kedves feleségem elvitte magával a kocsikulcsot. Annak a kocsinak a kulcsát, amivel aztán mindenki szeretett volna távozni az esküvőről. A taxi aztán szerencsére visszaért vele
– mesélte nevetve a friss férj.
Az igen kimondása után a pár az Újpesti Városházáról a Szusza Ferenc Stadionhoz hajtott, hogy ott készüljenek el a legszebb fotók. Curtis számára ez nem csupán helyszín, hanem szívének egyik legfontosabb pontja, hiszen köztudottan a IV. kerület csapatának, az Újpestnek egyik legnagyobb drukkere és lokálpatrióta.
