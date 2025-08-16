Bakival kezdődött Curtisék esküvője – videó

Curtis esküvőjének napján volt egy kisebb véletlen fiaskó. Történt, hogy a rapper menyasszonya reggel véletlenül magával vitte Curtis slusszkulcsát.

Curtis és Judie az Újpest labdarúgócsapatának pályáján, a Szusza Ferenc Stadionban is készített esküvői fotót

Fotó: Bánkúti Sándor/Bors

Curtis malőrje

Judie már a helyszínen készülődött, mikor kiderült a baki: végül taxival juttatták vissza az autókulcsot a pár maglódi otthonába, ahonnan kis késéssel, de még pont időben tudott elindulni Curtis.

Az apró malőr sem tudta elrontani az ünnepi hangulatot, sőt, még emberközelibbé tette a szertartást.

A pár ragyogott a boldogságtól, a vendégek meghatódva ünnepelték szerelmüket, és az egész nap légköre egy igazi, bensőséges családi ünnepet idézett. Curtis és Judie most már hivatalosan is házastársak, és a Borsnak adott interjúból is kitűnik: kapcsolatuk szilárd alapokon nyugszik.



A Bors munkatársai exkluzív betekintést kaptak az esküvő kulisszái mögé is.

Az Origo korábban arról írt, hogy hamarosan bővül Curtisék családja.