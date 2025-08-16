Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális helyszíni fotók a szörnyű balesetről: több embert is kórházba kellett szállítani

Curtis

Bakival kezdődött Curtisék esküvője – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Curtis, azaz Széki Attila, és párja, Barnai Judit – akit a nagyközönség Judie néven ismer – nemrég hivatalosan is összekötötte életét. A verőfényes napsütésben megrendezett esküvőjükre hétfőn került sor, amelyről most első alkalommal házaspárként nyilatkoztak Curtisék.
Link másolása
Vágólapra másolva!
CurtisJudierapperesküvő

Curtis esküvőjének napján volt egy kisebb véletlen fiaskó. Történt, hogy a rapper menyasszonya reggel véletlenül magával vitte Curtis slusszkulcsát.

Curtis felesége, Judie kosaras karrierje egyelőre késlelteti a babaprojektet, de így is bővül a család.
Curtis és Judie az Újpest labdarúgócsapatának pályáján, a Szusza Ferenc Stadionban is készített esküvői fotót
Fotó: Bánkúti Sándor/Bors

Curtis malőrje

Judie már a helyszínen készülődött, mikor kiderült a baki: végül taxival juttatták vissza az autókulcsot a pár maglódi otthonába, ahonnan kis késéssel, de még pont időben tudott elindulni Curtis.

Az apró malőr sem tudta elrontani az ünnepi hangulatot, sőt, még emberközelibbé tette a szertartást. 

A pár ragyogott a boldogságtól, a vendégek meghatódva ünnepelték szerelmüket, és az egész nap légköre egy igazi, bensőséges családi ünnepet idézett. Curtis és Judie most már hivatalosan is házastársak, és a Borsnak adott interjúból is kitűnik: kapcsolatuk szilárd alapokon nyugszik.
 

A Bors munkatársai exkluzív betekintést kaptak az esküvő kulisszái mögé is.

 

Az Origo korábban arról írt, hogy hamarosan bővül Curtisék családja.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!