Bakival kezdődött Curtisék esküvője – videó

Curtis esküvőjének napján volt egy kisebb véletlen fiaskó. Történt, hogy a rapper menyasszonya reggel véletlenül magával vitte Curtis slusszkulcsát.
Judie már a helyszínen készülődött, mikor kiderült a baki: végül taxival juttatták vissza az autókulcsot a pár maglódi otthonába, ahonnan kis késéssel, de még pont időben tudott elindulni Curtis.
Az apró malőr sem tudta elrontani az ünnepi hangulatot, sőt, még emberközelibbé tette a szertartást.
A pár ragyogott a boldogságtól, a vendégek meghatódva ünnepelték szerelmüket, és az egész nap légköre egy igazi, bensőséges családi ünnepet idézett. Curtis és Judie most már hivatalosan is házastársak, és a Borsnak adott interjúból is kitűnik: kapcsolatuk szilárd alapokon nyugszik.
A Bors munkatársai exkluzív betekintést kaptak az esküvő kulisszái mögé is.
Az Origo korábban arról írt, hogy hamarosan bővül Curtisék családja.