Ilyen menekülést rég láttunk! Dalnoki Áron csak úgy száguld a Mandiner kérdései elől - videó

A riportert, Hoppál Hunort főleg az érdekelte volna, igazak-e a kiszivárgott hírek, miszerint Magyar Péter pártja progresszív jövedelemadó bevezetésére készül, amelyben 22 és 33 százalékos kulcs is szerepelne. Ez pedig szembemenne azzal az ígérettel, hogy egy Tisza-kormány „az adócsökkentés kormánya” lesz.

Dálnoki azonban a válaszadás helyett látványosan kereket oldott. Az eset azért is különösen kínos, mert a helyszínen egy iskolakezdési tanszergyűjtést tartott volna a Tisza Sziget helyi szervezete, amely végül a botrány miatt elmaradt.

A felvétel gyorsan bejárta az internetet, és komoly visszhangot váltott ki: sokak szerint a tiszás politikus viselkedése önmagában beismerés értékű.