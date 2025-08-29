Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb háború kezdődik? Amerikai hadihajóflotta indult egy ország ellen

Magyar Péter

Ilyen menekülést rég láttunk! Dalnoki Áron csak úgy száguld a Mandiner kérdései elől - videó

28 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kínos jelenet játszódott le Óbudán: a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője, Dálnoki Áron inkább futásnak eredt, minthogy válaszoljon a Mandiner kérdéseire Magyar Péter adóemelési terveiről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PétermenekülésTisza-csomag

A riportert, Hoppál Hunort főleg az érdekelte volna, igazak-e a kiszivárgott hírek, miszerint Magyar Péter pártja progresszív jövedelemadó bevezetésére készül, amelyben 22 és 33 százalékos kulcs is szerepelne. Ez pedig szembemenne azzal az ígérettel, hogy egy Tisza-kormány „az adócsökkentés kormánya” lesz.

Dálnoki azonban a válaszadás helyett látványosan kereket oldott. Az eset azért is különösen kínos, mert a helyszínen egy iskolakezdési tanszergyűjtést tartott volna a Tisza Sziget helyi szervezete, amely végül a botrány miatt elmaradt.

A felvétel gyorsan bejárta az internetet, és komoly visszhangot váltott ki: sokak szerint a tiszás politikus viselkedése önmagában beismerés értékű.

 

Tisza-csomag
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!