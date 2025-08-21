Halálos hiba, amit minden sofőrnek ismernie kell

Ha darázs repül az autóba a figyelem gyakran elterelődik a forgalomról, ami balesetveszélyes. Egy darázs jelenléte különösen veszélyes, ha a vezető kapkodva, kontroll nélkül reagál – írja a VEOL.

Egyetlen darázs csípése is okozhat tragédiát.

Fotó: Unsplash



Életveszélyes is lehet a darázs csípése

A helyzet még komolyabb, ha az autóban allergiás személy is utazik. Méh- vagy darázscsípés esetén az allergiásoknál életveszélyes állapot is kialakulhat. A darázscsípés nem játék: az arra érzékeny egyéneknél akár anafilaxiás sokkot okozhat, amely sürgős beavatkozást igényel. Tavaly egy háromgyerekes édesapa haláláról írtunk. A férfit egy lódarázs csípte meg, ami után sokkot kapott.

Nem kapott levegőt, nem sokkal később összeesett az édesanyja és a felesége szeme láttára halt meg, leállt a szíve.

A két nő hiába próbálta meg újjáéleszteni, nem sikerült nekik.

Ezeket tartsuk be, ha az autóba repül egy darázs

A legfontosabb ilyenkor a nyugodt és higgadt viselkedés. A kapkodó mozdulatok helyett inkább a biztonságos vezetésre kell koncentrálni. Ha lehet, engedjük le az ablakot, vagy kapcsoljuk be a klímát. Amennyiben szükséges, húzódjunk félre és álljunk meg biztonságos helyen. Nyitott ajtók mellett a rovar rendszerint magától kirepül. A sofőr felelőssége, hogy pánik helyett tudatosan reagáljon, hiszen így kerülhető el a baleset.

Miért üldöznek egyeseket a darazsak?

Legtöbbször a darazsak élelmet vagy cukros italt érzékelve követnek valakit. Ha letesszük a harapnivalót vagy az üdítőt, a rovarok gyakran elengedik a „célt”. De néha olyan embereket is követnek, akiknél nincs étel. Ennek oka gyakran a testükön vagy a ruházatukon érzékelhető bizonyos illatanyagok.