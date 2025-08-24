Mutatjuk a legjobb trükköket a darazsak távoltartására

Ahogy a nyár vége közeledik, egyre gyakoribb vendégek az asztal körül a darazsak.

A nyár végével a veszélyes darazsak is megjelennek, ezért érdemes időben felkészülni a védekezésre

Fotó: Unsplash

A kerti sütögetések, baráti összejövetelek és teraszon elfogyasztott reggelik vagy esti dinnyézések gyakran zavaróvá válhatnak a folyamatos zümmögés és a kellemetlen közelrepülések miatt.

Sokan keresnek természetes, vegyszermentes megoldást a darazsak távol tartására – az egyik leggyakrabban emlegetett trükk a kávé füstölése.

De vajon ez tényleg működik? Nos, igen. A módszer meglepően egyszerű: őrölt kávét – lehetőleg friss vagy használt, de száraz kávézaccot – egy tűzálló tálba kell helyezni, majd meggyújtani. A kávé nem fog lángra kapni, inkább parázslik és füstöt bocsát ki. A keletkező égésterméknek erős, ám sokak számára kellemes aromája van – a darazsakat viszont taszítja.

A darazsak kerülik a füstöt

A német Focus cikke szerint ez a módszer sokaknak bevált. A darazsak kerülik a füstöt, különösen, ha az erős, jellegzetes szagú. A kávé éppen ilyen: intenzív aromája és lassan égő tulajdonsága révén rövid távon képes lehet távol tartani a kellemetlenkedő rovarokat.

No, de mit mondanak a szakértők?

Bár a módszer népszerű, a rovarszakértők óvatosabbak. Egyes megfigyelések szerint a darazsakat nem maga a kávé illata, hanem a füst tartja távol. Ez azt jelenti, hogy nem a kávé az, ami hatásos, hanem a füstölés önmagában. Ezt erősíti meg például Georg Montag német darázsszakértő is, aki szerint a darazsak csak átmenetileg maradnak távol a füsttől, és ha az étel illata vonzóbb számukra, akkor a kávéfüst már nem tartja őket vissza.

A kávéfüstön kívül számos más természetes módszert is alkalmazhatunk, amelyek gyakran megbízhatóbbak vagy kombinálva hatékonyabbak lehetnek. Például egy vízzel teli permetezőflakon is csodákra képes: a darazsak nem kedvelik a vízpermetet, így egy gyors spricceléssel elijeszthetők – fájdalom és vegyszer nélkül. Egy másik népszerű trükk, főleg vendéglátós körökben, az úgynevezett csalétekes elterelés: például néhány édes szőlőszemet vagy gyümölcsdarabot az asztaltól jó pár méterre elhelyezve sok darázs inkább azt választja, mint a vendégek tányérját. Emellett használhatunk szegfűszeggel tűzdelt citromkarikákat, bazsalikomot, levendulát vagy más természetes illatanyagokat, amelyek szintén taszítják a rovarokat – bár ezek hatása általában enyhébb, mint a füsté vagy a vízpermeté.

