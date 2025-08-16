A darazsak a legkevésbé kedvelt rovarok közé tartoznak. Nemcsak a sonkát vagy a lekvárt kóstolják meg, de a méhekhez képest sokkal gyorsabban csípnek is. Különösen úgy tűnik, hogy bizonyos emberek gyakrabban válnak áldozattá, akármilyen nyugodtan ülnek is a pikniknél – írja a PetBook.

Miért üldöznek egyeseket a darazsak?

Fotó: Unsplash

Németországban több száz darázsfaj él, de az embereket általában csak két faj zavarja: a német darázs (Vespula germanica) és a közönséges darázs (Vespula vulgaris). Ezek a fajok nem riadnak vissza a hús vagy a kolbász ellopásától, különösen a nyári hónapokban, amikor a cukros ételek és italok is vonzóvá válnak számukra.

Legtöbbször a darazsak élelmet vagy cukros italt érzékelve követnek valakit. Ha letesszük a harapnivalót vagy az üdítőt, a rovarok gyakran elengedik a „célt”. De néha olyan embereket is követnek, akiknél nincs étel. Ennek oka gyakran a testükön vagy a ruházatukon érzékelhető bizonyos illatanyagok.

Amikor darázs csíp, riasztó feromont bocsát ki, ami jelez a környezetében lévő darazsaknak, hogy veszély közeleg. Ez az anyag megtalálható bizonyos élelmiszerekben és alkoholos italokban is, ezért fordulhat elő, hogy teljesen nyugodt emberre is rátámadnak.

A színek is szerepet játszanak: a sárga és zöld ruhák könnyen észrevehetők a darazsak számára. Az ultraviola fényt látó rovarok számára a fehér ruha is vonzó lehet, míg a piros szín számukra láthatatlan.

Vannak emberek, akik természetes testszaguk vagy bizonyos kémiai jelek miatt különösen vonzóak a darazsak számára. Nem teljesen tisztázott, hogy a verejték, a feromonok vagy más tényezők állnak-e a jelenség mögött.

Hogyan védekezzünk, ha a darazsak üldözőbe vesznek?