Lagzi Lajcsi visszatér, nem is akárki oldalán!

A magyar könnyűzene történetének egyik legismertebb műsora, a Dáridó, hamarosan ismét feltűnik a nagyközönség előtt. A rendezvény különleges alkalomból tér vissza: szeptember 7-én rendezik meg a Szenes Iván 15. Emlékkoncertet, ahol a hazai zenei élet kiválóságai állnak színpadra - írja a Bors.
Galambos Lajos, a műsor megalkotója, ismét aktív szereplője lesz az eseménynek. Lagzi Lajcsi szívügyének tartja a fiatal tehetségek támogatását, ezért is figyelt fel Bradics Jácintra, akit sokan az új Zámbó Jimmyként emlegetnek. Jácint menedzsere, Tilinger Attila szerint a közös munka nem véletlen, hiszen mindkettőjük számára kiemelten fontos az utánpótlás segítése.
A próbák során már kiderült, hogy Jácint nagy teherbírással és profizmussal rendelkezik, amit korábban A Dal 2024-ben is bizonyított. A közös fellépés nemcsak szakmai kihívást, hanem óriási megtiszteltetést is jelent számára.