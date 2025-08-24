Lagzi Lajcsi visszatér, nem is akárki oldalán!

A magyar könnyűzene történetének egyik legismertebb műsora, a Dáridó, hamarosan ismét feltűnik a nagyközönség előtt. A rendezvény különleges alkalomból tér vissza: szeptember 7-én rendezik meg a Szenes Iván 15. Emlékkoncertet, ahol a hazai zenei élet kiválóságai állnak színpadra - írja a Bors.

Lagzi Lajcsi és a fiatal tehetség közösen idézik meg a Dáridó hangulatát.

Fotó: TV2

A Dáridó újra a reflektorfényben

Galambos Lajos, a műsor megalkotója, ismét aktív szereplője lesz az eseménynek. Lagzi Lajcsi szívügyének tartja a fiatal tehetségek támogatását, ezért is figyelt fel Bradics Jácintra, akit sokan az új Zámbó Jimmyként emlegetnek. Jácint menedzsere, Tilinger Attila szerint a közös munka nem véletlen, hiszen mindkettőjük számára kiemelten fontos az utánpótlás segítése.