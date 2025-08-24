Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az M7-es is elesett, sátrazni lehetne, akkora a dugó

Lagzi Lajcsi

Lagzi Lajcsi visszatér, nem is akárki oldalán!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hamarosan újra színpadra kerül a legendás Dáridó, amely hosszú évekig meghatározta a magyar zenei életet. A Dáridó visszatérésének híre egy országos eseményhez kapcsolódik, ahol Lagzi Lajcsi ismét meglepetést tartogat a közönségnek. A koncert igazi különlegességet ígér, hiszen fiatal tehetségek is bemutatkoznak majd a színpadon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lagzi LajcsiDáridóBradics Jácint

A magyar könnyűzene történetének egyik legismertebb műsora, a Dáridó, hamarosan ismét feltűnik a nagyközönség előtt. A rendezvény különleges alkalomból tér vissza: szeptember 7-én rendezik meg a Szenes Iván 15. Emlékkoncertet, ahol a hazai zenei élet kiválóságai állnak színpadra - írja a Bors.

Lagzi Lajcsi dáridó
Lagzi Lajcsi és a fiatal tehetség közösen idézik meg a Dáridó hangulatát.
Fotó: TV2

A Dáridó újra a reflektorfényben

Galambos Lajos, a műsor megalkotója, ismét aktív szereplője lesz az eseménynek. Lagzi Lajcsi szívügyének tartja a fiatal tehetségek támogatását, ezért is figyelt fel Bradics Jácintra, akit sokan az új Zámbó Jimmyként emlegetnek. Jácint menedzsere, Tilinger Attila szerint a közös munka nem véletlen, hiszen mindkettőjük számára kiemelten fontos az utánpótlás segítése.

A próbák során már kiderült, hogy Jácint nagy teherbírással és profizmussal rendelkezik, amit korábban A Dal 2024-ben is bizonyított. A közös fellépés nemcsak szakmai kihívást, hanem óriási megtiszteltetést is jelent számára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!