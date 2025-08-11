Hírlevél

Rendkívüli

Újabb elképesztő fordulat Trump oroszországi látogatása körül!

hírek

Borzalmas hírt közölt a gyönyörű Dávid Petra

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Hiába ért el kiemelkedő eredményt a siófoki fitneszversenyen, a fitneszmodell bevallotta: nem tud teljesen örülni. Dávid Petra mindössze öt hét felkészüléssel, negyvenfokos hőségben, nyolcszori színpadra lépéssel zárta a napot, és öt érmet szerzett – mégis hiányérzete maradt.
Dávid Petra három ezüst- és két bronzérmet nyert, de maximalistaként az első helyet is szerette volna megszerezni. „Nagy félelmeim voltak, és mivel maximalista vagyok, nem vagyok teljesen elégedett” – mondta a Borsnak. Hozzátette, hogy bár öt éve nem versenyzett, a rövid felkészülés után is minden kategóriában dobogóra állhatott.

Dávid Petra öt éremmel zárta a fitneszversenyt, de maximalistaként mégis maradt benne hiányérzet.
Fotó: Instagram/@davidpetraedzo

Dávid Petra minden erejét beleadta a versenybe

A felkészülésben és a helyszínen is hatalmas támogatást kapott barátnőjétől, Kiara Lordtól, aki végig mellette volt és segítette. Dávid Petra szerint a verseny fizikailag és mentálisan is kimerítő volt, a végére teljesen elfáradt, és csak arra vágyott, hogy csobbanjon a Balatonban. Bár most még nem tud maradéktalanul örülni, igyekszik büszke lenni arra, amit elért.

 

