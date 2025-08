Durva hármasra készül a szexi fitnessmodell

Komoly megmérettetésre készül Dávid Petra. Három különböző kategóriában áll színpadra augusztus 10-én. A visszatérés nemcsak izmot, de kitartást is követel.

Dávid Petra

Fotó: Bors

Dávid Petra

Augusztus 10-én újra versenyez Dávid Petra, a Házasság első látásra és a Farm VIP népszerű szereplője. A személyi edzőként is ismert Petra nem kevesebb mint három különböző kategóriában méreti meg magát a Just Clear Fitness Kupán: Fit and Beauty, Fit Woman és a klasszikus fitness bikinimodell kategóriákban.

E kategóriák különböző testfelépítést, megjelenést és edzéstechnikát igényelnek. Ezekre felkészülni nem csupán fizikai, de mentális kihívás is. A versenyre való felkészülés során Dávid Petra komoly átalakuláson ment keresztül: szigorú étrendet követett, és kemény edzéseket végzett, hogy újra formába lendüljön.

Általában reggelente kardióval indítok. Elhoztam anyáéktól a szobabiciklit, és éhgyomorra lenyomok egy edzést sportfűzőben. Ez nemcsak tartást ad, hanem optikailag is karcsúsít

– vallja be őszintén Dávid Petra, aki eltökélten, fegyelmezetten és rendíthetetlen céltudatossággal készül a megmérettetésre.

