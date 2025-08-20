Bemutatkozik a virágkarnevál egyik legmagasabb alkotása! – galéria

Már kora reggel hatalmas tömeg lepte el Debrecent, hogy részese lehessen a Debreceni Virágkarnevál ünnepi forgatagának. A szebbnél szebb virágkompozíciókról és a kísérő műsorokról elkészült fotók most mindenki számára átadják a felejthetetlen élményt.

A Debreceni Virágkarnevál 2025-ben is elbűvöl Fotó: Vida Márton Péter