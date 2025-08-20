Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Debreceni Virágkarnevál

Bemutatkozik a virágkarnevál egyik legmagasabb alkotása! – galéria

40 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét eljött amire sokan vártak! A Debreceni Virágkarnevál idén is páratlan látványt nyújtott: virágkocsik, színes díszítések és művészi produkciók töltötték meg a belvárost. Az elképesztően szép fotók most Önnek is megmutatják a karnevál varázsát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Debreceni Virágkarnevállátványvirágkocsikélménygaléria

Már kora reggel hatalmas tömeg lepte el Debrecent, hogy részese lehessen a Debreceni Virágkarnevál ünnepi forgatagának. A szebbnél szebb virágkompozíciókról és a kísérő műsorokról elkészült fotók most mindenki számára átadják a felejthetetlen élményt.

debreceni virágkarnevál, 20250813 DebrecenVirágkarnevál előmunkálatai.Fotó: Vida Márton Péter VMPHajdú-Bihari Napló
A Debreceni Virágkarnevál 2025-ben is elbűvöl Fotó: Vida Márton Péter

A Debreceni Virágkarnevál 2025-ben is igazi szemkápráztató látványt ígér, ráadásul bemutatkozik a karnevál történetének egyik legmagasabb alkotása is.

Készülnek a virágkocsik a debreceni virágkarneválra
Galéria: Debreceni Virágkarnevál 2025
1/27
Debreceni Virágkarnevál 2025

Összesen 32 csoport kíséri egyébként a felvonulást (ebből 23 hazai és 9 külföldi), melyek produkcióiról, illetve az általuk kísért virágkocsikról is mutatunk fotókat, videókat – alább megtekinthetitek, hogyan indult el a karneváli menet augusztus 20-án, szerda reggel – számolt be a HAON, aminek oldalán további képeket talál.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!