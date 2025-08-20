Bemutatkozik a virágkarnevál egyik legmagasabb alkotása! – galéria

Már kora reggel hatalmas tömeg lepte el Debrecent, hogy részese lehessen a Debreceni Virágkarnevál ünnepi forgatagának. A szebbnél szebb virágkompozíciókról és a kísérő műsorokról elkészült fotók most mindenki számára átadják a felejthetetlen élményt.
Összesen 32 csoport kíséri egyébként a felvonulást (ebből 23 hazai és 9 külföldi), melyek produkcióiról, illetve az általuk kísért virágkocsikról is mutatunk fotókat, videókat – alább megtekinthetitek, hogyan indult el a karneváli menet augusztus 20-án, szerda reggel – számolt be a HAON, aminek oldalán további képeket talál.