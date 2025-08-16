Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
durrdefekt

Durrdefekt? – Láthatatlan a veszély, de megelőzhető!

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az utóbbi hetekben több balesetet is okozott durrdefekt Bács-Kiskun vármegyében. Szerencsére ezekben az esetekben nem történt tragédia, de az anyagi kár jelentős volt a defektek miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
durrdefektdefektbaleset

Balotaszállás, Mélykút, az M5-ös autópálya és Tataháza környékén is történt súlyos eset, ahol teherautók hajtottak árokba, borultak fel vagy gyulladtak ki a hirtelen gumiabroncs-sérülés, defekt miatt.

Felsőzsolca, 2025. március 7.Ütközésben összeroncsolódott betonmixer-teherautó és kamion a 3-as számú főúton, Felsőzsolca és Szikszó között 2025. március 7-én. A balesetben a betonmixer frontálisan ütközött a kamionnal. A betonmixert vezető 63 éves férfi a helyszínen életét vesztette, a kamion 50 év körüli férfi sofőrjét súlyos sérülésekkel vitték kórházba.MTI/Vajda János, defekt
Olykor halálos balesetet is okozhat a durrdefekt
Fotó: MTI/Vajda János

A szakértők szerint a durrdefektes balesetek megelőzhetők lennének rendszeres gumiszerviz-látogatással. 

László Viktor gumiszerelő arra hívja fel a figyelmet, hogy évente legalább egyszer – de inkább félévente – ajánlott átvizsgáltatni a gumiabroncsokat. A négyévszakos gumik különösen gyorsan öregednek, és 2–3 év után már biztonsági kockázatot jelenthetnek, míg a szezonális abroncsokat 4–5 évente érdemes cserélni – írja a Baon.

„Sokan felteszik a négyévszakos gumikat, és aztán évekig nem foglalkoznak velük. Pedig ezeket is érdemes évente átnézetni, kicentíroztatni, átforgatni, mert ilyenkor a szakember észreveszi az apró hajszálrepedéseket, vagy a laikusok számára láthatatlan szálnyúlást, szálszakadást” – mondta a lapnak egy szakember.

A futómű-beállítás, a gumik rendszeres centrírozása és a megfelelő tárolás szintén segít elkerülni a defektet. A megelőzés nemcsak anyagi kártól óvhat meg, hanem ami ennél sokkal fontosabb, akár életeket is menthet.
 

Az Origo a napokban arról írt, hogy életveszélyes autógumik jelentek meg a piacon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!