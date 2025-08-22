Demcsák Zsuzsa szívszorító vallomása a gyermekeiről

Csütörtökön ünnepelte születésnapját a TV2 műsorvezetője, aki idén egészen más hangulatban élte meg a jeles napot, mint korábban. Demcsák Zsuzsa születésnapja ugyanis egybeesett egy új életszakasz kezdetével, ami komoly lelki vívódásokkal jár. Bár sokan köszöntötték, a gyerekei hiánya árnyékot vetett az ünneplésre.

Demcsák Zsuzsa születésnapja – megható pillanatok és új életszakasz kezdete

Demcsák Zsuzsa születésnapja különleges, mégis szokatlan fordulatot hozott. A Farm VIP háziasszonya bevallotta, hogy bár hálás a rengeteg jókívánságért és férje figyelmességéért, nehéz volt számára feldolgozni, hogy gyerekei már nem lehettek mellette ezen a napon.

Tamara és Benedek felnőtt életüket élik, fiuk nemrég Hollandiába költözött, lánya pedig szintén elfoglalt. Így történt meg először, hogy az ünneplés csupán videóhívásban zajlott, nem pedig ölelések között.

„Naná, hogy szíven ütött, de tudom, hogy ez az élet rendje. Teszik a dolgukat és élik az életüket” – mondta Demcsák Zsuzsa, aki végül mégis boldog születésnapot zárt, hiszen rengetegen köszöntötték, és férje is extrán figyelmes volt vele.

Demcsák Zsuzsa: új életszakasz, új önmeghatározás

A műsorvezető szerint ez a születésnap sokkal inkább szimbolikus volt: lezárt egy hosszú időszakot, és egy teljesen új életszakasz vette kezdetét.

„Nem félek az évtizedfordulóktól, inkább életszakaszokban gondolkodom. Mostantól lesz időm magamra is, új tervekre és célokra” – vallotta.

Demcsák Zsuzsa jelenleg kommunikációs platformjainak fejlesztésén dolgozik, és online tréningek indítását tervezi. Bár a főzés kicsit háttérbe szorult, férje viccesen szóvá is tette, hogy hiányolja a házi kosztot.

