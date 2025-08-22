Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egyre közelebb vagyunk az atomháborúhoz

Demcsák Zsuzsa

Demcsák Zsuzsa szívszorító vallomása a gyermekeiről

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A TV2 műsorvezetője csütörtökön ünnepelte születésnapját, de az idei alkalom messze nem a felhőtlen boldogságról szólt. Demcsák Zsuzsa egy új életszakasz küszöbén áll, amit ugyan természetes folyamatként él meg, mégis nehezen viselte, hogy először kellett gyermekei nélkül ünnepelnie. Egyetlen videóhívásra szorult vissza minden, ami eddig ölelésekkel kezdődött. A megható reggeli pillanatok után persze sok mosoly és szeretet is jutott a napba – de nem múlt el könnyek nélkül sem.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Demcsák Zsuzsaéletszakaszszületésnap

Csütörtökön ünnepelte születésnapját a TV2 műsorvezetője, aki idén egészen más hangulatban élte meg a jeles napot, mint korábban. Demcsák Zsuzsa születésnapja ugyanis egybeesett egy új életszakasz kezdetével, ami komoly lelki vívódásokkal jár. Bár sokan köszöntötték, a gyerekei hiánya árnyékot vetett az ünneplésre.

Demcsák Zsuzsa születésnapja – megható pillanatok és új életszakasz kezdete
Demcsák Zsuzsa születésnapja – megható pillanatok és új életszakasz kezdete

Demcsák Zsuzsa születésnapja különleges, mégis szokatlan fordulatot hozott. A Farm VIP háziasszonya bevallotta, hogy bár hálás a rengeteg jókívánságért és férje figyelmességéért, nehéz volt számára feldolgozni, hogy gyerekei már nem lehettek mellette ezen a napon.

Tamara és Benedek felnőtt életüket élik, fiuk nemrég Hollandiába költözött, lánya pedig szintén elfoglalt. Így történt meg először, hogy az ünneplés csupán videóhívásban zajlott, nem pedig ölelések között.

„Naná, hogy szíven ütött, de tudom, hogy ez az élet rendje. Teszik a dolgukat és élik az életüket” – mondta Demcsák Zsuzsa, aki végül mégis boldog születésnapot zárt, hiszen rengetegen köszöntötték, és férje is extrán figyelmes volt vele.

Demcsák Zsuzsa: új életszakasz, új önmeghatározás

A műsorvezető szerint ez a születésnap sokkal inkább szimbolikus volt: lezárt egy hosszú időszakot, és egy teljesen új életszakasz vette kezdetét.

„Nem félek az évtizedfordulóktól, inkább életszakaszokban gondolkodom. Mostantól lesz időm magamra is, új tervekre és célokra” – vallotta.

Demcsák Zsuzsa jelenleg kommunikációs platformjainak fejlesztésén dolgozik, és online tréningek indítását tervezi. Bár a főzés kicsit háttérbe szorult, férje viccesen szóvá is tette, hogy hiányolja a házi kosztot.

Korábban már írtunk róla, hogy Demcsák Zsuzsa fia külföldre költözik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!