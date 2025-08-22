Egy szemtanú beszámolója a súlyosan megsérült Demjén Ferencről

Demjén Ferenc, az ország egyik legismertebb és legkedveltebb művésze augusztus 13-án sérült meg otthonában, amikor felső combcsonttörést szenvedett. Bár a hír nagy riadalmat keltett, a menedzsment később tisztázta: nem combnyaktörésről van szó, hanem egy kevésbé súlyos, de mégis komoly sérülésről. A műtét sikeresen lezajlott, és az énekes azóta is folyamatosan erősödik.

Demjén Ferenc balesete után lábadozik

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Egy szemtanú a Borsnak nyilatkozva számolt be arról, hogy Demjén Ferenc már járókerettel közlekedett a kórház folyosóján, és a körülményekhez képest derűsnek tűnt. Ez a személyes élmény sok rajongónak adhat megnyugvást a bizonytalan hírek után.

Szemtanú látta Demjén Ferencet a kórházban

A beszámoló szerint a nő nem akart hinni a szemének, amikor felismerte az énekest, ám biztos volt benne, hogy valóban őt látta. „Nagyon megkönnyebbültem, mikor láttam, hogy járókerettel sétál a folyosón” – mesélte a Borsnak.

Napról napra jobb hírek érkeznek

A menedzsment hivatalos közleményben erősítette meg: Demjén Ferenc állapota folyamatosan javul, mozgásszervi rehabilitációja elkezdődött, és napról napra egyre jobban van. A rajongók szeretete és támogató üzenetei is rengeteget segítenek a gyógyulásban.

A jó hírek hallatán a közösségi médiában ezrek fejezték ki örömüket, hogy a művész állapota stabil és biztató.