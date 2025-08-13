Újabb részletek derültek ki Demjén Ferenc súlyos balesetéről

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a zenész súlyos balesetet szenvedett, ráadásul saját otthonában. Demjén Ferenc a hírt a hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a rajongókkal.

Demjén Ferenc koncertjei ideiglenesen elmaradnak a legendás énekes combtörése miatt (Fotó: Markovics Gábor)

Demjén Ferenc otthonában felső combtörést szenvedett, miután a lépcsőről leesett – tudta meg a Bors.

A további körülményekről és a beavatkozás eredményéről egyelőre nincsenek híreink.

A Kossuth-díjas énekes, dalszerző állapotáról a menedzsment számolt be a Facebookon, közölve: a sérülés miatt műtéti beavatkozásra volt szükség, felépülése pedig várhatóan több hetet vesz igénybe.

Mi lesz Demjén Ferenc koncertjeivel?

A már lekötött koncertek új időpontban kerülnek megrendezésre. A rajongók ezrével küldenek jókívánságokat, imákat a Jégszív és a Hogyan tudnék élni nélküled előadójának, akinek többgenerációs tábora aggódva figyeli a híreket.

A Jóisten segítse a Művész Úr mielőbbi felépülését! Várjuk vissza nagyon!

– írják a kommentelők, akik bíznak abban, hogy a zenész hamarosan újra színpadra állhat.