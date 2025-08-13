Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett otthonában. A Kossuth-díjas énekes állapotáról a Facebook-oldalán tájékoztatták a nyilvánosságot.

Demjén Ferenc Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A hír villámcsapásként érte a rajongókat: súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc, méghozzá saját otthonában. A Kossuth-díjas magyar énekes hosszú évtizedek óta a hazai zenei élet meghatározó alakja, ezért a történtek különösen megrázták közönségét.

Kedves Barátaink!

Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk! Demjén menedzsment

Az esetről a BORS számolt be.