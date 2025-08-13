Hírlevél

Rendkívüli

Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc

Demjén Ferenc

Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc

Hirtelen történt, minden előzmény nélkül: a legendás zenész életét váratlan esemény rázta meg. Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett, ráadásul saját otthonában. A hírt hivatalos közösségi oldalán osztották meg a rajongókkal.
Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett otthonában. A Kossuth-díjas énekes állapotáról a Facebook-oldalán tájékoztatták a nyilvánosságot.

Balatonfüred, 2025. június 20. Demjén Ferenc Kossuth-díjas dalszövegíró-énekes, miután átvette az életműdíjat a Magyar Filmakadémia és a Magyar Mozgókép Fesztivál díjátadó ünnepségén a Balatonfüred Kongresszusi Központban 2025. június 20-án. MTI/Vasvári Tamás
Demjén Ferenc Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett

A hír villámcsapásként érte a rajongókat: súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc, méghozzá saját otthonában. A Kossuth-díjas magyar énekes hosszú évtizedek óta a hazai zenei élet meghatározó alakja, ezért a történtek különösen megrázták közönségét.

Kedves Barátaink!
Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért  és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!

Demjén menedzsment

Az esetről a BORS számolt be.

 

