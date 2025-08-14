Ki nem találná, hogy mi a közös Demjén Ferencben és Kapu Tiborban

A 2010 VQ206 kisbolygót Demjén Ferencről nevezték el, aki magyar rockénekes, dalszerző és basszusgitáros. Szólókarrierje előtt több zenekarban is játszott, és prolifikus alkotóként közel 150 albumon dolgozott, akár saját kiadású, akár közreműködőként. Munkásságát számos állami díjjal ismerték el a magyar popzene fejlődésében betöltött kiemelkedő szerepéért – írja a WGSBN Bulletin. A megtisztelő elismerés még 2023-ban történt.

A 2010 VQ206 bolygót Demjén Ferencről nevezték el. Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Demjén Ferenc balesete

Demjén Ferenc otthonában szenvedett súlyos balesetet, miután leesett a lépcsőről. A Kossuth-díjas énekes combtörést kapott, műtéten esett át, így hetekig lábadozik majd. A súlyos balesetről Orbán Viktor miniszterelnök is beszámolt.

A baleset részleteiről ebben a cikkünkben írtunk.