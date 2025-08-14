Ki nem találná, hogy mi a közös Demjén Ferencben és Kapu Tiborban

Hírlevél

Szerdán érkezett a szomorú hír, hogy Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett. A zenész balesetét bejelentő posztot pedig ellepték a jókívánságok, köztük Orbán Viktoré is. A rocklegenda élete és munkássága közismert, azonban van egy érdekes tény, melyet nem sokan tudnak róla és ennek köze van a napokban Magyarországra hazatérő Kapu Tibornak is, ugyanis Demjén Ferencnek is köze van az űrhöz, mivel elneveztek róla egy kisbolygót.
Demjén Ferencelismerésbolygó

A 2010 VQ206 kisbolygót Demjén Ferencről nevezték el, aki magyar rockénekes, dalszerző és basszusgitáros. Szólókarrierje előtt több zenekarban is játszott, és prolifikus alkotóként közel 150 albumon dolgozott, akár saját kiadású, akár közreműködőként. Munkásságát számos állami díjjal ismerték el a magyar popzene fejlődésében betöltött kiemelkedő szerepéért – írja a WGSBN Bulletin. A megtisztelő elismerés még 2023-ban történt.

Demjén Ferenc Balatonfüred, 2025. június 20.Demjén Ferenc Kossuth-díjas dalszövegíró-énekes, miután átvette az életműdíjat a Magyar Filmakadémia és a Magyar Mozgókép Fesztivál díjátadó ünnepségén a Balatonfüred Kongresszusi Központban 2025. június 20-án.MTI/Vasvári Tamás
A 2010 VQ206 bolygót Demjén Ferencről nevezték el. Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Demjén Ferenc balesete

Demjén Ferenc otthonában szenvedett súlyos balesetet, miután leesett a lépcsőről. A Kossuth-díjas énekes combtörést kapott, műtéten esett át, így hetekig lábadozik majd. A súlyos balesetről Orbán Viktor miniszterelnök is beszámolt. 

A baleset részleteiről ebben a cikkünkben írtunk. 

 

 

