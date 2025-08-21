Hírlevél

Rendkívüli

Magyarországra utazhat az amerikai elnök? Szijjártó Péter fontos bejelentést tett

Demjén Ferenc

Új részletek láttak napvilágot Demjén Ferenc állapotáról!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Demjén Ferenc életét egy váratlan baleset rázta meg augusztus közepén, de a helyzet mostanra biztatóvá vált. A műtét sikeres volt, és Demjén Ferenc állapota napról napra javul.
Demjén Ferencbalesetgyógyulás

Demjén Ferenc, a magyar könnyűzene legendás alakja augusztus 13-án balesetet szenvedett otthonában, amely során felsőcomb-törést szenvedett. Bár kezdetben sok hír jelent meg a súlyosabb sérülésről, valójában kisebb kockázatú balesetről volt szó, amelyből jó eséllyel fel fog épülni. A rajongók számára megnyugtató, hogy a művész már megkezdte a mozgásszervi rehabilitációt, és orvosai elégedettek a felépülésével. A menedzsment üzenete szerint a támogatások és imák sokat segítettek a magyar könnyűzene ikonjának - írja a Bors.

Balatonfüred, 2025. június 20.Demjén Ferenc Kossuth-díjas dalszövegíró-énekes, miután átvette az életműdíjat a Magyar Filmakadémia és a Magyar Mozgókép Fesztivál díjátadó ünnepségén a Balatonfüred Kongresszusi Központban 2025. június 20-án.MTI/Vasvári Tamás
Demjén Ferenc állapota javuló tendenciát mutat. Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Demjén Ferenc menedzsmentje nyilatkozott: jó hírek érkeztek

A hivatalos közlemény szerint Demjén Ferenc állapota folyamatosan javul. Az orvosok elégedettek a felépülésével, és bár hosszú rehabilitáció vár rá, a művész eltökélt, hogy mihamarabb visszatérjen a színpadra.

 

