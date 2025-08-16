Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális helyszíni fotók a szörnyű balesetről: több embert is kórházba kellett szállítani

Demjén Ferenc

Kiderült, ki pótolja a balesetet szenvedő Demjén Ferencet a koncerteken

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az otthonában balesetet szenvedő Demjén Ferenc lett volna az augusztus 19-i bugyi Szent István-napi koncert egyik fő fellépője. Most kiderült, ki veszi át Demjén helyét a színpadon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Demjén FerencDemjén Ferenc „ Rózsibaleseténekeskoncert

Mint köztudott, súlyos baleset érte a magyar zenei élet ikonikus alakját, Demjén Ferencet. A legendás énekes augusztus 13-án otthonában leesett a lépcsőről, aminek következtében felsőcombcsont-törést szenvedett.

Balatonfüred, 2025. június 20. Demjén Ferenc Kossuth-díjas dalszövegíró-énekes, miután átvette az életműdíjat a Magyar Filmakadémia és a Magyar Mozgókép Fesztivál díjátadó ünnepségén a Balatonfüred Kongresszusi Központban 2025. június 20-án. MTI/Vasvári Tamás
Demjén Ferencnek több koncertjét is le kellett mondania
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Rózsit azonnal kórházba szállították, ahol meg is műtötték. 

Az orvosok többhetes felépülési időszakot jósolnak, így a művész kénytelen volt lemondani közelgő fellépéseit.

Demjén az augusztus 19-i bugyi Szent István-napi előadás egyik fő fellépője lett volna. A koncert sorsa a baleset után kérdésessé vált, de a menedzsment ígéretet tett arra, hogy hamarosan hivatalos közleményt adnak ki a fellépések újratervezéséről. Most kiderült, Horváth Charlie, Demjén Rózsi barátja ugrik be helyette a koncertre. Charlie megerősítette: ha szükség lesz rá, a további nyári fellépéseket is vállalja, hogy a közönség ne maradjon zenei élmény nélkül.
„Nagyon sajnálom, ami Rózsival történt. Jó barátként és kollégaként természetes, hogy segítek, ahol tudok” – nyilatkozta Charlie.

Demjén Ferenc balesete kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt.

 

Bővebb részleteket a Borsban olvashatnak Rózsi állapotáról.

 

@borsonline

Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc Augusztus 13-án jött az ijesztő hír, hogy a Kossuth-díjas énekest a saját otthonában baleset érte. A zenész, hivatalos Facebook-oldalára kitett posztban mindenkit arra kérnek, hogy imával, pozitív gondolatokkal segítsék a művész felépülését. #bors #demjénferenc #baleset #kórház #zenész #énekes #ikon

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!