Kiderült, ki pótolja a balesetet szenvedő Demjén Ferencet a koncerteken

Mint köztudott, súlyos baleset érte a magyar zenei élet ikonikus alakját, Demjén Ferencet. A legendás énekes augusztus 13-án otthonában leesett a lépcsőről, aminek következtében felsőcombcsont-törést szenvedett.
Rózsit azonnal kórházba szállították, ahol meg is műtötték.
Az orvosok többhetes felépülési időszakot jósolnak, így a művész kénytelen volt lemondani közelgő fellépéseit.
Demjén az augusztus 19-i bugyi Szent István-napi előadás egyik fő fellépője lett volna. A koncert sorsa a baleset után kérdésessé vált, de a menedzsment ígéretet tett arra, hogy hamarosan hivatalos közleményt adnak ki a fellépések újratervezéséről. Most kiderült, Horváth Charlie, Demjén Rózsi barátja ugrik be helyette a koncertre. Charlie megerősítette: ha szükség lesz rá, a további nyári fellépéseket is vállalja, hogy a közönség ne maradjon zenei élmény nélkül.
„Nagyon sajnálom, ami Rózsival történt. Jó barátként és kollégaként természetes, hogy segítek, ahol tudok” – nyilatkozta Charlie.
Demjén Ferenc balesete kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt.
Bővebb részleteket a Borsban olvashatnak Rózsi állapotáról.