Itt a szenzációs bejelentés a közelgő Demjén-koncertről

Az egész ország aggódott Demjén Ferenc miatt, aki nemrég otthonában megsérült, combcsonttörést szenvedett. Demjént azóta megműtötték, és mint nemrég megírtuk, jó hírek érkeztek gyógyulásáról. Így minden jel arra mutat, hogy megtartatják december 30-án az Arénában a tervezett nagyszabású Demjén-koncertet, amelyre a generációk kedvenceivé vált Demjén-slágerekre épülő Hogyan tudnék élni nélküled? című film bandája is összeáll.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Ott lesznek a Demjén-koncerten a Kuplung sztárjai

Néhány napja még nem tudták a rajongók, hogy mi lesz a hagyományos év végi Demjén-koncert sorsa, ám menedzsmentje pénteken bejelentette: az énekes ősszel visszatér a színpadra, és nem marad el a december 30-i buli sem – írja a Bors.

A lap szerint az már korábban bizonyossá vált, hogy lesznek meglepetésvendégek a koncerten, most viszont az is biztossá vált, hogy a Kuplung zenekar előadói lesznek azok.

Kedves Barátaink! Demjén Ferenc rehabilitációjára néhány napon belül, már otthonában kerül sor! Reményeink szerint az országos turnéja október elején folytatódik. Az év végi Aréna koncertre pedig, régen várt meglepetéssel várunk benneteket! Köszönjük a rengeteg támogató üzenetet! Demjén menedzsment

– írták, most pedig egy várva várt videóüzenet érkezett a rajongók számára.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben felbukkanó, Kuplung nevű zenekar lesz a sztárfellépő Demjén Ferenc koncertjén. Vagyis a fantasztikus slágerek mellett a közönség az Azaz Kirády Marcell, Marics Peti és Ember Márk alkotta bandával is találkozhat. Sőt: Kovács Harmat, Törőcsik Franciska és Márkus Luca szintén a színpadon lesznek. Ezt Kirády Marci jelentette be a nagysikerű mozfilm hivatalos Facebook-oldalán: