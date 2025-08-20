Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Dér Heni

Letarolta az Instát Dér Heni szívdöglesztően szexi képe

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy rózsaszín nyári ruha és magabiztos nőiség – ennyi kellett ahhoz, hogy az internetet ismét felforgassa az énekesnő. Dér Heni szexi képe percek alatt tarolta az Instagram közönségét. A rajongók döglesztőnek és elbűvölőnek nevezték az új fotót.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dér HenilátványszexiInstagramszexi képek

Dér Heni ismét bebizonyította, hogy nemcsak énekesnőként, hanem stílusikonként is képes lenyűgözni, szexi képe az Instagramon rövid idő alatt hatalmas sikert aratott – írja a Borsonline.hu.

dér heni
Dér Heni és Győzike 
Fotó: TV2

Elegancia és magabiztosság Dér Heni fotóján

A harmadik gyermekét tervező énekesnő bombaformában pózolt a kamera előtt, és Dér Heni vadító szexi képe gyorsan elárasztotta a közösségi oldalt. A fotón Dér Heni egy rózsaszín nyári ruhát visel, amely egyszerre elegáns és kihívó.

A rajongók szerint a kép döglesztően szexi, és tökéletesen kifejezi az énekesnő magabiztos, erős nőiességét.

Az erős, öntudatos nő magabiztossága, és a vadító szexiség, ami a rózsaszín nyári ruhán csak úgy árad, mint Dér Heni a televízió képernyőjén.

A ruhaköltemény hatása egy híres modell megjelenéséhez hasonlít. A fotó egyszerre sugall játékosságot, női bájt és eleganciát, amivel Dér Heni ismét bebizonyította, hogy az Instagram királynőjeként is megállja a helyét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!