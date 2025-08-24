Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb baleset az M7-esen: tömegkarambol Siófoknál

derékfájdalom

Fáj a háta? Ne várjon, amíg elviselhetetlenné válik!

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Akár önt is érintheti! A derékfájás ma már népbetegségnek számít Magyarországon. Bár a lakosság kétharmada küzd hát- és derékfájdalommal, a legtöbben csak akkor fordulnak szakemberhez, amikor már elviselhetetlen a fájdalom.
Link másolása
Vágólapra másolva!
derékfájdalomderékfájásvizsgálatorvos

A derékfájás rengeteg embert érint, mégis kevesen kezelik időben. A szakemberek szerint mozgással és életmódváltással sok esetben elkerülhetők a súlyos következmények.

Tíz év derékfájás után derült ki a megdöbbentő diagnózis. (A kép illusztráció.)
A derékfájás népbetegség Magyarországon (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Mit tehetünk a derékfájás megelőzésére?

Egy friss felmérés szerint a magyarok kétharmada szenved hát- vagy derékfájdalomtól, de csak kevesen kérnek segítséget. A legtöbben akkor mennek orvoshoz, amikor a panaszok már állandósulnak vagy elviselhetetlenné válnak.

A gyógytornászok szerint a prevenció a legfontosabb: 

a rendszeres, személyre szabott testmozgás, a helyes testtartás és a megfelelő munkahelyi környezet sokat segíthet. Az ülőmunkát végzőknek ajánlott óránként felállni, nyújtózni, sétálni.

Ha már kialakult a probléma, fontos a mielőbbi szakemberhez fordulás. 

A házi praktikák és vizsgálat nélküli „ropogtatások” súlyosbíthatják a gondot.

 A modern kezelésekkel azonban sok esetben elérhető a teljes fájdalommentesség.

További szakértői tanácsokat talál a SONLINE oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!