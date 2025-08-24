Fáj a háta? Ne várjon, amíg elviselhetetlenné válik!

A derékfájás rengeteg embert érint, mégis kevesen kezelik időben. A szakemberek szerint mozgással és életmódváltással sok esetben elkerülhetők a súlyos következmények.

A derékfájás népbetegség Magyarországon (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Mit tehetünk a derékfájás megelőzésére?

Egy friss felmérés szerint a magyarok kétharmada szenved hát- vagy derékfájdalomtól, de csak kevesen kérnek segítséget. A legtöbben akkor mennek orvoshoz, amikor a panaszok már állandósulnak vagy elviselhetetlenné válnak.

A gyógytornászok szerint a prevenció a legfontosabb:

a rendszeres, személyre szabott testmozgás, a helyes testtartás és a megfelelő munkahelyi környezet sokat segíthet. Az ülőmunkát végzőknek ajánlott óránként felállni, nyújtózni, sétálni.

Ha már kialakult a probléma, fontos a mielőbbi szakemberhez fordulás.

A házi praktikák és vizsgálat nélküli „ropogtatások” súlyosbíthatják a gondot.

A modern kezelésekkel azonban sok esetben elérhető a teljes fájdalommentesség.

További szakértői tanácsokat talál a SONLINE oldalán.