Szülők, figyelem! Ezek a szabályok megváltoztathatják a gyerekek életét!

Rendkívüli

digitális eszköz

53 perce
Olvasási idő: 4 perc
A digitális eszközök túlzott használata már hároméves kor alatt is komoly hatással lehet a gyermekek idegrendszeri és szociális fejlődésére. A közelmúltban benyújtott T/12424. számú törvényjavaslat célja, hogy minden digitális eszköz forgalmazója köteles legyen figyelmeztető tájékoztatót elhelyezni a készülékeken, ezáltal segítve a szülőket a biztonságos használatban.
A digitális eszközök gyors ütemű fejlődése új kihívásokat és veszélyeket támaszt a gyermekek egészségére, amelyről minden szülőnek tudnia kell.

A digitális eszközök korai használata hatással lehet a beszéd- és szociális fejlődésre. Fotó: Unsplash

Miért jelent veszélyt a túlzott digitális eszközök használata?

A digitális eszközök korai és túlzott használata súlyosan károsíthatja a gyermekek idegrendszeri, érzelmi és szociális fejlődését, valamint növeli a veszélyes online tartalmakkal való találkozás esélyét, különösen hároméves kor alatt. A megnövekedett kisgyermekkori digitális eszközhasználat negatív hatással van a gyermekekre, többek között az óvodaérettségre is. A kialakult hátrányok elsősorban a megkésett beszédfejlődés, a figyelem, a koncentráció csökkenése és a monotónia-tűrés területén érhetőek tetten. 

Törvényjavaslat a biztonságos használatért

A digitális eszközök gyermekekre gyakorolt káros hatásainak csökkentése érdekében T/12424. számmal törvényjavaslat került benyújtásra, mely értelmében minden digitális eszköz – legyen az telefon, számítógép, televízió, játékkonzol vagy más készülék – forgalmazója köteles figyelmeztető tájékoztatót elhelyezni a kisgyermekekre gyakorolt káros hatásokról, akár azt üzletben, akár online értékesíti.

„A gyermekek egészséges fejlődése és a fiatalok lelki egészségének védelme nemzeti érdek. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítanunk a digitális eszközhasználattal járó, sokszor visszafordíthatatlan károk megelőzésére és az egyre nyilvánvalóbb veszélyek elleni hatékony védekezésre. Magyarországon kiemelt ügy a gyermekek védelme ezért támogatjuk a benyújtott törvényjavaslat elfogadását is.” – emelte ki Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és fiatalokért felelős államtitkár.

 

