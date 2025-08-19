Tarol a kristály Magyarországon

A dizájner drog jelenség az utóbbi években robbant be Magyarországon, és sok helyen mára a mindennapok rémisztő részévé vált. A „bekristályozott zombik” látványa, a vagyon elleni bűncselekmények elszaporodása és a közbiztonság romlása egyaránt indokolttá tette, hogy a rendőrség külön programot indítson. Így született meg a Delta Program, amelynek célja, hogy a terjesztői hálózatokat szisztematikusan felszámolja.

Varasdi-Tolmácsi Zsuzsanna rendőr-alezredes a Jard podcastban beszélt a dizájner drog terjedéséről és a Delta Programról.

A Jard podcastban Varasdi-Tolmácsi Zsuzsanna rendőr-alezredes elmagyarázta: a kábítószerpiacon ma Magyarországon a marihuána számít vezetőnek, ám szorosan követik a szintetikus szerek. A kristály például azért lett népszerű, mert olcsó, könnyen hozzáférhető, és olyan közegben terjed, ahol a fogyasztók gyakran kisebb bűncselekményekből teremtik elő a pénzt. Ez viszont tovább növeli a társadalmi feszültséget, és sok településen már a biztonságérzetet is alapjaiban rengeti meg.

Miért veszélyesek a dizájner drogok?

A szakértő szerint az új pszichoaktív anyagok egyik legnagyobb veszélye éppen kiszámíthatatlanságukban rejlik. A hatóanyag sokszor változik, a fogyasztás következményei pedig súlyos testi és lelki károsodáshoz vezethetnek. A Delta Program ezért nemcsak a fogyasztókat, hanem mindenekelőtt a terjesztőket célozza, hogy csökkentse a kínálatot és visszaszorítsa a dizájner drogok terjedését Magyarországon.

A teljes beszélgetésből kiderül, hogyan működik a rendőrségi hajtóvadászat a dealerek ellen, és miért éppen most kellett fokozni a fellépést a drogpiacon.

Nézze meg a Jard podcast teljes adását: