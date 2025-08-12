Hírlevél

Pityinger László

Dopeman bedobta az év legnagyobb poénját, az egész országot átverte

Dopeman legújabb tréfája az egész országot csőbe húzta. A rapper humorérzéke most az esküvőjéről tett bejelentésében mutatkozott meg, ami valójában csak egy jól sikerült poén volt.
Dopeman ismét bizonyította, hogy a humorral is mesterien bánik. Bár egy Facebook-bejegyzése miatt mindenki azt hitte, hogy már házas, kiderült, hogy ez csak egy vicc volt – a rapper még nem áll oltár elé – írja a Bors. 

Dopeman bedobta az év legnagyobb poénját, az egész országot átverte 
Fotó: Máté Krisztián

Dopeman, azaz Pityinger László egy humoros képpel játszott, amelyen Orbán Viktor mintha papként próbálná összeadni őt és párját, Viktóriát. A tréfás poszt gyorsan országos hír lett, és rengeteg gratuláció érkezett hozzá. A Bors azonban utánajárt a dolognak, és kiderült, hogy Dopeman csak tréfált. 

Bár Dopeman és szerelme, Viktória már régóta együtt vannak, és nyilvánosan is vállalják kapcsolatukat, egyelőre még nincs esküvői ceremónia tervben.

 A rapper elárulta: „Úgy kezelem, mintha a feleségem lenne, de most, hogy így megvicceltem a követőket, lehet, hogy tényleg szervezek egy nagy esküvőt.” 

 

