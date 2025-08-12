Dopeman ismét bizonyította, hogy a humorral is mesterien bánik. Bár egy Facebook-bejegyzése miatt mindenki azt hitte, hogy már házas, kiderült, hogy ez csak egy vicc volt – a rapper még nem áll oltár elé – írja a Bors.

Dopeman bedobta az év legnagyobb poénját, az egész országot átverte

Fotó: Máté Krisztián

Dopeman, azaz Pityinger László egy humoros képpel játszott, amelyen Orbán Viktor mintha papként próbálná összeadni őt és párját, Viktóriát. A tréfás poszt gyorsan országos hír lett, és rengeteg gratuláció érkezett hozzá. A Bors azonban utánajárt a dolognak, és kiderült, hogy Dopeman csak tréfált.

Bár Dopeman és szerelme, Viktória már régóta együtt vannak, és nyilvánosan is vállalják kapcsolatukat, egyelőre még nincs esküvői ceremónia tervben.

A rapper elárulta: „Úgy kezelem, mintha a feleségem lenne, de most, hogy így megvicceltem a követőket, lehet, hogy tényleg szervezek egy nagy esküvőt.”