Drámai vallomás: testével és lelkével fizetett a sikerért

A drámai vallomás a Lelkizünk? podcastban hangzott el, ahol az énekesnő, Schoblocher Barbara őszintén mesélt a Sztárban Sztár kilencedik évadában szerzett tapasztalatairól és arról, milyen árat fizetett a sikerért – számolt be a Borsonline.hu.

Tóth Gabi egy látványos szettben a Sztárban sztár leszek! színpadán

Fotó: TV2 / TV2

Drámai vallomás a Sztárban Sztárról

A Blahalouisiana énekesnője nyolc héten át küzdött a Sztárban Sztár színpadán, hogy elnyerje az év legsokoldalúbb előadója címet. Bár végül második lett, nem bánja, hogy elvállalta a műsort. A drámai vallomásból azonban kiderül, hogy a szereplés komoly testi és lelki terhet jelentett számára.

Hajhullás, bőrbántalmak, hormonális problémák, sőt egy teljes hónapig tartó depresszió

– ezek mind a versenyidőszak árnyoldalai voltak. Barbara elmondta, hogy az egyik legfontosabb lecke az volt, hogy merjen segítséget kérni. Terápiára járt, és rendszeresen beszélt a problémáiról a hozzá közel állókkal.

Az énekesnő hangsúlyozta: számára nem minden a pénz. Fontos, hogy élvezze, amit csinál, és értéket közvetítsen. Ezért ma már bátran nemet mond azoknak a felkéréseknek, amelyek nem illenek az életébe.

Én soha nem szeretnék semmit azért csinálni az életemben, ami művészettel kapcsolatos, amit csak a pénz miatt csinálok

– mondta az énekesnő.

Az üzenet egyértelmű: a siker csak akkor ér valamit, ha közben az ember nem veszíti el önmagát, és meg tudja őrizni testi-lelki egészségét.

