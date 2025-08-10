Hírlevél

énekesnő

Drámai vallomás: testével és lelkével fizetett a sikerért

A rivaldafénynek ára van, és ezt egy énekesnő a saját bőrén tapasztalta meg. A drámai vallomásból kiderült, hogy a Blahalouisiana énekesnőjét a Sztárban Sztár-ban való szereplés nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megviselte. Most először mesélte el nyíltan, hogyan vészelte át a nehéz időszakot, és miért utasítja ma már határozottan vissza a számára nem megfelelő felkéréseket.
énekesnőBlahalouisianasztárban sztár

A drámai vallomás a Lelkizünk? podcastban hangzott el, ahol az énekesnő, Schoblocher Barbara őszintén mesélt a Sztárban Sztár kilencedik évadában szerzett tapasztalatairól és arról, milyen árat fizetett a sikerért – számolt be a Borsonline.hu.

Tóth Gabi, sztárban sztár, drámai vallomás
Tóth Gabi egy látványos szettben a Sztárban sztár leszek! színpadán
Fotó: TV2 / TV2

Drámai vallomás a Sztárban Sztárról

A Blahalouisiana énekesnője nyolc héten át küzdött a Sztárban Sztár színpadán, hogy elnyerje az év legsokoldalúbb előadója címet. Bár végül második lett, nem bánja, hogy elvállalta a műsort. A drámai vallomásból azonban kiderül, hogy a szereplés komoly testi és lelki terhet jelentett számára.

Hajhullás, bőrbántalmak, hormonális problémák, sőt egy teljes hónapig tartó depresszió

 – ezek mind a versenyidőszak árnyoldalai voltak. Barbara elmondta, hogy az egyik legfontosabb lecke az volt, hogy merjen segítséget kérni. Terápiára járt, és rendszeresen beszélt a problémáiról a hozzá közel állókkal.

Az énekesnő hangsúlyozta: számára nem minden a pénz. Fontos, hogy élvezze, amit csinál, és értéket közvetítsen. Ezért ma már bátran nemet mond azoknak a felkéréseknek, amelyek nem illenek az életébe.

Én soha nem szeretnék semmit azért csinálni az életemben, ami művészettel kapcsolatos, amit csak a pénz miatt csinálok

 – mondta az énekesnő.

Az üzenet egyértelmű: a siker csak akkor ér valamit, ha közben az ember nem veszíti el önmagát, és meg tudja őrizni testi-lelki egészségét.

További részletek a BORS oldalán.

 

