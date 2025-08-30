Ezek a gidák se az R-GO-ból jöttek!

A hivatásos vadászok továbbképzésére is szolgáló vadászati konferencia több témát érintett. Többek között a vadgazdálkodás aktuális kérdéseiről, a drónhasználatról, illetve a digitalizáció mikéntjéről esett szó. Utóbbi vonatkozással kapcsolatban fontos eredményként lehetett bejelenteni, hogy idén drónok segítségével mintegy 300 őzgidát mentettek meg hivatásos vadászok az aratás időszakában – számol be arról a ZAOL.

Drónok alkalmazásával több száz őzgidát mentettek meg az aratási szezonban hivatalos vadászok (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

Drónok segítik a vadgazdálkodást is

A drón a vadgazdálkodásban egyre fontosabb téma – erről a vadászati konferencia előtt dr. Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke beszélt. A beszámoló szerint a kamarai elnök az őzgidák drónos mentése kapcsán elmondta, hogy a modern eszközöket ezen kívül vadkárbecslésre, vadlétszám-számlálásra használják. Az őzgidák mentéséről korábban a sonline.hu is beszámolt.

A program megvalósításában a Védegylet szorosan együttműködött az Agrárminisztérium vadgazdálkodási főosztályával és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával.

Kiemelt cél a fenntartható vadgazdálkodás

A kormányzat korábbi tájékoztatása szerint a 2023-2024-es vadgazdálkodási évben 39,6 milliárd forint árbevétel 35,9 milliárd forint költséggel párosult, így az ágazat mintegy 3,7 milliárd forint eredményt realizált. Ebben az időszakban 1449 vadászterületen 343 ezer nagyvadat ejtettek el, mezei nyúlból és fácánból összesen 537 ezret hasznosítottak, továbbá 72 970 trófeát bíráltak el.

Nagy István agrárminiszter korábban egyértelművé tette: a kormány elkötelezett a vadgazdálkodás helyzetének javítása mellett, ezzel összefüggésben az egészséges, jó genetikai értékű vadállomány fenntartásában a vadászat kulcsfontosságú.

A Központi Statisztikai Hivatal által 2024 őszén közzétett adatok szerint 2023-ban rekordszámú – 68 ezer – sportvadász mellett, közel 3 ezer hivatásos vadász látott el vadgazdálkodási, vadvédelmi szakirányítási feladatokat Magyarországon. Az adatok szerint az 1970-es évekhez képest 2024-re többszörösére nőtt a fő nagyvadak populációjának nagysága Magyarországon.