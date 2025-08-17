Zajlik a Dunaferr felszámolása, potom áron juthatunk hozzá ingatlanokhoz

Ahogy a Dunaferr felszámolása halad előre, sorra kerülnek piacra az egykori ipari óriás vagyonelemei. A vállalat évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar nehéziparnak, ma azonban ingatlanok, gyártósorok, eszközök és lakások kerülnek árverésre – a tanműhelytől a radiátorgyártó soron át egészen a tetőtéri lakásokig – írja a Duol.

Újabb darabja kerül kalapács alá a Dunaferr egykori birodalmának: ezúttal a Lemezalakító üzemhez tartozó szabadidőparkot hirdették meg nyilvános pályázaton

A Dunaferr tanműhelye, oktatási eszközök, ingatlanok és járművek eladók

A felszámolás alatt álló tanműhely és az oktatási eszközök jelentős kedvezménnyel vásárolhatók meg.

A Dunaferr egykori Vasmű Klubja is új tulajdonost keres. A helyi védettséget élvező, teljesen közművesített épület minimálára nettó 77 millió forint, a pályázat augusztus 15. és 25. között az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül nyújtható be. Az épület műszakilag felújítandó, de szimbolikus értéke miatt kiemelten értékes.

Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. felszámolásában 24 darab személy- és haszongépjármű került piacra. Az első két árverési kör eredménytelen volt, a harmadik alkalommal viszont a teljes járműcsomag nettó 14,8 millió forintért, az eredeti ár feléért vásárolható meg.

A Dunaferr tulajdonában lévő, 69 négyzetméteres tetőtéri lakás nettó 22,5 millió forintért kapható, ami több mint 45 százalékkal alacsonyabb négyzetméterárat jelent a környék átlagához képest.