Egészséges életmód könnyedén: csak ezt a négy hibát ne kövesse el

A szakemberek évek óta hangsúlyozzák, hogy az egészséges életmód elengedhetetlen a szív védelméhez. Stefan Waller kardiológus most négy olyan szokásra mutatott rá, amelyeket mindenképp kerülni kell.

Az egészséges életmód sok tényezőn múlik (illusztráció)

Fotó: HAMZA YAICH/pexels

Egészséges életmód nélkül a szív könnyen bajba kerül

Az, hogy az egészséges életmód a szívre is jó hatással van, sokak számára egyértelmű. Stefan Waller, alias Dr. Heart, berlini kardiológus azonban videójában hangsúlyozta: van négy főbűn, amit soha nem szabad elkövetni, ha hosszú távon meg akarjuk őrizni az egészség alapját.

Az első figyelmeztetés a dohányzásra vonatkozik. A szív egészség szempontjából ez az egyik legnagyobb kockázat, amely a szívinfarktus esélyét is jelentősen növeli. A második tényező a stressz: a tartós feszültség ugyanis károsítja az érrendszert és a szívet egyaránt.

A harmadik főbűn a gyorsétterem rendszeres látogatása. Az egészségtelen ételek terhelik a keringést és felgyorsítják a betegségek kialakulását. A negyedik pedig az ülő életmód, amely a modern világ egyik legnagyobb csapdája. A mozgáshiány gyengíti a szervezetet, és a szívinfarktus kockázatát is megemeli.

Az eredeti cikk a Focus.de oldalán jelent meg.