Szinte mindenki ezt eszi, pedig borzasztóan egészségtelen reggeli!

Sokan választják ezt a gyümölcsöt reggelire, mert gyors, finom és „egészséges” – de a valóság egészen más. Egy brit táplálkozási szakértő szerint ez az egyik legrosszabb döntés, amit a nap elején hozhatsz. Nézzük, miért került fel az egészségtelen reggeli feketelistájára!
Elsőre úgy tűnik, hogy egy banán reggelire tökéletes: tele van ásványi anyagokkal, édes, laktató, könnyen vihető. De Dr. Daryl Gioffre brit táplálkozási szakértő szerint pont emiatt válhat belőle egy alattomos, egészségtelen reggeli.

A Byrdie magazinban egyenesen így fogalmazott: „A banán gyakorlatilag a legrosszabb, amit reggelire ehetsz.”

Miért számít egészségtelen reggelinek?

  1. Vércukorszint-ingadozás
    Magas fruktóztartalma miatt gyorsan megdobja a vércukorszintet, majd hirtelen visszaesik – farkaséhség, falási rohamok, energiahiány jöhet utána.
  2. Fáradtság, koncentrációzavar
    A hirtelen leeső vércukorszint miatt dekoncentrált és álmos leszel – tehát már a nap elején elrontja a teljesítményed.
  3. Savasodás, gyulladás
    A banán cukortartalma az emésztés során savas kémhatású anyagokká alakulhat, hosszú távon gyulladásos betegségekhez vezethet – például artrózis, köszvény.

Ha nem akarsz belesétálni az egészségtelen reggeli csapdájába, tartsd be az alábbiakat:

  • Ne egyél gyorsan felszívódó szénhidrátokat önmagukban (mint a banán).
  • Kombináld fehérjével vagy zsírral, pl. görög joghurt, dió, tojás.
  • Használj banánt edzés előtt, amikor az energialöket valóban hasznos.
     

 

