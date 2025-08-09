Szinte mindenki ezt eszi, pedig borzasztóan egészségtelen reggeli!

Elsőre úgy tűnik, hogy egy banán reggelire tökéletes: tele van ásványi anyagokkal, édes, laktató, könnyen vihető. De Dr. Daryl Gioffre brit táplálkozási szakértő szerint pont emiatt válhat belőle egy alattomos, egészségtelen reggeli.

A banán valójában az egészségtelen reggeli kategóriába tartozik.

Fotó: Unsplash

A Byrdie magazinban egyenesen így fogalmazott: „A banán gyakorlatilag a legrosszabb, amit reggelire ehetsz.”

Miért számít egészségtelen reggelinek?

Vércukorszint-ingadozás

Magas fruktóztartalma miatt gyorsan megdobja a vércukorszintet, majd hirtelen visszaesik – farkaséhség, falási rohamok, energiahiány jöhet utána. Fáradtság, koncentrációzavar

A hirtelen leeső vércukorszint miatt dekoncentrált és álmos leszel – tehát már a nap elején elrontja a teljesítményed. Savasodás, gyulladás

A banán cukortartalma az emésztés során savas kémhatású anyagokká alakulhat, hosszú távon gyulladásos betegségekhez vezethet – például artrózis, köszvény.

Ha nem akarsz belesétálni az egészségtelen reggeli csapdájába, tartsd be az alábbiakat: