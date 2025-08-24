Egy hónap múlva kiderül, ki lesz Magyarország új PDC dartsbajnoka

A magyar dartsrajongók legnagyobb örömére Budapest idén is szerepel PDC European Tour versenysorozat állomásai között: a Darts Event Kft. immár ötödik éve hozzá el hazánkba a darts legkiemelkedőbb csillagait. Szeptember 19. és 21. között 48 profi dartsjátékos méri össze a tudását a budapesti MVM Dome-ban.

Lesz címvédés?

Tavaly a háromszoros holland világbajnok, a világranglista jelenleg 3. helyén álló Michael van Gerwen emelhette magasba a Hungarian Darts Trophy kupáját. Vajon sikerül történelmet írnia és megvédenie bajnoki címét?

Michael van Gerwen, a Hungarian Darts Trophy 2024-es győztese, háromszoros dartsvilágbajnok (fotó: Darts Event Kft.)

Az 1989-es születésű Michael van Gerwen 13 évesen kezdett el versenyszerűen dartsozni.

Első világbajnoki címét 2014-ben szerezte meg, és ezzel akkor ő lett a sportág legfiatalabb világbajnoka. Győzelmével a világranglistán is az első helyre ugrott, letaszítva a trónról a legendás Phil Taylort. Ezt a világelsőséget 2021-ig meg is tudta őrizni, amely időszak alatt további két világbajnokságot is megnyert 2017-ben és 2019-ben.

„Mighty Mike” az eddigi karrierje során számos tornán aratott győzelmet: ő a sportág egyik legnagyobb játékosa, a PDC történetének második legsikeresebb dartsosa a tizenhatszoros világbajnok Phil Taylor után. A Triple Crown-nal rendelkező játékosok közé tartozik, azaz pályafutása alatt már sikerült megnyernie a PDC három legrangosabb versenyét, a világbajnokságot, a Premier Leauge-et és a World Matchplay-t is – jelenleg vele együtt eddig csak öten tudták ezt teljesíteni.

És hogy kik lesznek a kihívói? Többek között a világranglista jelenlegi 2. helyezettje, az angol Luke Littler és a skót legenda, Gary Anderson. Ők mindketten először mérettetik meg magukat a Hungarian Darts Trophy-n.

A fiatal titán

A 18 éves, „The Nuke” becenévre hallgató Luke Littler egészen kicsi korában kezdett el dartsozni: 6 éves volt első 180-asakor, de 13 évesen már kilencnyilassal is büszkélkedhetett, 14 évesen pedig megszerezte első felnőtt tornagyőzelmét. Számos versenyt nyert meg tinédzserként, és több rekord is köthető a nevéhez. Például 2024-ben a Bahrain Darts Masters-en dobott kilencnyilasával ő lett a legfiatalabb játékos, aki televíziós kilencnyilast dobott.