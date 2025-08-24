Egy hónap múlva kiderül, ki lesz Magyarország új PDC dartsbajnoka

A magyar dartsrajongók legnagyobb örömére Budapest idén is szerepel PDC European Tour versenysorozat állomásai között: a Darts Event Kft. immár ötödik éve hozzá el hazánkba a darts legkiemelkedőbb csillagait. Szeptember 19. és 21. között 48 profi dartsjátékos méri össze a tudását a budapesti MVM Dome-ban.
Lesz címvédés?
Tavaly a háromszoros holland világbajnok, a világranglista jelenleg 3. helyén álló Michael van Gerwen emelhette magasba a Hungarian Darts Trophy kupáját. Vajon sikerül történelmet írnia és megvédenie bajnoki címét?
Az 1989-es születésű Michael van Gerwen 13 évesen kezdett el versenyszerűen dartsozni.
Első világbajnoki címét 2014-ben szerezte meg, és ezzel akkor ő lett a sportág legfiatalabb világbajnoka. Győzelmével a világranglistán is az első helyre ugrott, letaszítva a trónról a legendás Phil Taylort. Ezt a világelsőséget 2021-ig meg is tudta őrizni, amely időszak alatt további két világbajnokságot is megnyert 2017-ben és 2019-ben.
„Mighty Mike” az eddigi karrierje során számos tornán aratott győzelmet: ő a sportág egyik legnagyobb játékosa, a PDC történetének második legsikeresebb dartsosa a tizenhatszoros világbajnok Phil Taylor után. A Triple Crown-nal rendelkező játékosok közé tartozik, azaz pályafutása alatt már sikerült megnyernie a PDC három legrangosabb versenyét, a világbajnokságot, a Premier Leauge-et és a World Matchplay-t is – jelenleg vele együtt eddig csak öten tudták ezt teljesíteni.
És hogy kik lesznek a kihívói? Többek között a világranglista jelenlegi 2. helyezettje, az angol Luke Littler és a skót legenda, Gary Anderson. Ők mindketten először mérettetik meg magukat a Hungarian Darts Trophy-n.
A fiatal titán
A 18 éves, „The Nuke” becenévre hallgató Luke Littler egészen kicsi korában kezdett el dartsozni: 6 éves volt első 180-asakor, de 13 évesen már kilencnyilassal is büszkélkedhetett, 14 évesen pedig megszerezte első felnőtt tornagyőzelmét. Számos versenyt nyert meg tinédzserként, és több rekord is köthető a nevéhez. Például 2024-ben a Bahrain Darts Masters-en dobott kilencnyilasával ő lett a legfiatalabb játékos, aki televíziós kilencnyilast dobott.
2024-ben megnyerte a Premier League-et is, majd idén – 17 évesen és 347 naposan – a PDC világbajnokságon aratott győzelmet, ezzel ő lett a darts történetének legfiatalabb világbajnoka. A döntőben Michael van Gerwen volt az ellenfele, akitől nem csak a világbajnoki címet orozta el, de az életkori rekordot is. Ez után hamarosan megnyerte a World Matchplay tornát is, amelynek köszönhetően bekerült a Triple Crown-nal rendelkezők illusztris társaságába.
A skót legenda
A kétszeres világbajnok Gary Anderson 24 évesen fogott dartsnyilat először a kezébe, de ez nem gátolta meg abban, hogy remek eredményeket érjen el a sportágban.
Az 1970-es születésű játékos sikeres BDO-s pályafutása után 2009-ben csatlakozott a PDC-hez. 2015-ben szerezte meg az első világbajnoki címét, ahol a döntőben Phil Taylort győzte le. Egy évvel később sikeresen megvédte a címét, újra világbajnok lett.
Eddigi karrierje során számos győzelmet aratott, és ő is teljesítette már a darts mesterhármasát: világbajnoki címei mellett kétszer aratott diadalt a Premier League-n, 2011-ben és 2015-ben, valamint 2018-ban megnyerte a World Matchplay-t is.
A „Flying Scotsman” sokáig a top 4-ben szerepelt, állt a világranglista második helyén is, jelenleg a 12.
Kihagyhatatlan program
A Hungarian Darts Trophy-n azonban nem csak őket láthatod majd, hanem a sportág más nagyágyúit is. A háromnapos viadal az izgalmas fordulatokban gazdag mérkőzések mellett óriási bulit – vidám hangulatot, együtt buzdítást, közös örömtáncot, jelmezversenyt – is ígér, ahol a felnőttek és a gyerekek egyaránt jól érezhetik magukat. Te ott leszel idén?
A Hungarian Darts Trophy-t a Darts Event Kft. hozza el a dartsszerető közönségnek.
Az V. Hungarian Darts Trophy főtámogatója az MVM, kiemelt támogatója a MOL és az MBH Bank.
További információ és jegyvásárlás: https://www.dartsevent.com/