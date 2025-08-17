Sérült a nyugdíjas élelmiszer-utalvány? Így cserélheti gyorsan!

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány sérülése esetén a jogosultaknak a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványt kell kitölteniük, és a sérült utalványt postai úton beküldeni. A kérelem feldolgozását követően a Kincstár értesíti a kérelmezőt, és ellenőrizhető biztonsági elemek esetén csereutalványt küld ugyanazon értékben, 1000 forintos címletekben.

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány sérülés esetén is pótolható Fotó: Unsplash

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány cseréje sérülés esetén

Fontos tudni, hogy a csereigényhez csatolni kell a sérült utalvány minden oldalát, így a Kincstár pontosan fel tudja mérni a sérülés mértékét. A feldolgozási idő általában 2–3 hét, de ritka esetben hosszabb is lehet, ha további vizsgálat szükséges. A csereutalvány kizárólag a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által nyilvántartott, aktuális címre érkezik, ezért érdemes ellenőrizni, hogy a címadatok naprakészek legyenek. A Kincstár ügyfélszolgálata telefonon vagy e-mailen is elérhető, így a jogosult folyamatosan tájékozódhat a kérelem állapotáról – írja a KEMMA.