Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
utalvány

Jönnek az élelmiszer-utalványok az extra nyugdíj mellé

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szeptembertől jó hír érkezett a nyugdíjasok számára: az extra nyugdíj mellett élelmiszer-utalványok is járnak. Az élelmiszer-utalványok kézbesítése szeptember és október 15. között történik, a jogosultak postán kapják meg a csomagot, amely biztonságos átvételi rendszerrel működik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
utalványTEOLnyugdíj élelmiszertámogatásposta

Az élelmiszer-utalványok kiosztásával párhuzamosan többen nagyobb összegű nyugdíjra is jogosultak lehetnek - írja a TEOL. Ez főként azokat érinti, akik korhatár előtti ellátásban részesültek, majd dolgoztak, és a tényleges nyugdíjkorhatár betöltése után ellátásuk öregségi nyugdíjjá alakult át. Az érintetteknek kérvényezniük kellett az újraszámítást, amelyet a 2025-ös valorizációs szorzók is kedvezően befolyásolhatnak.

élelmiszer-utalványok
Szeptember 1-től érkeznek az élelmiszer-utalványok 
Fotó: MW

Hogyan működik az élelmiszer-utalványok kézbesítése?

Az utalványokat a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága küldi ki a nyilvántartott folyósítási vagy levelezési címre. Ha a jogosult nincs otthon, az átvételt meghatalmazott személy is intézheti, vagy a címzett 10 munkanapon belül a postán veheti át a küldeményt. Sikertelen kézbesítés után újbóli postázás is kérhető, akár személyesen, akár elektronikusan az Ügyfélkapun vagy a DÁP applikáción keresztül. Fontos, hogy a kérelemben jól láthatóan jelezni kell: élelmiszer-utalványra vonatkozik az igénylés.

Mire kell figyelni az igénylésnél?

A kézbesítés szeptember 1. és október 15. között zajlik, de előfordulhat, hogy postai utánküldés miatt az utalványok később érkeznek meg. Ha valaki lemarad az átvételről, november 14-ig van lehetőség újraküldést kérni.

Korábbi cikkünkből tovább tájékozódhat az élelmiszer-utalványokról. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!