Jönnek az élelmiszer-utalványok az extra nyugdíj mellé

Az élelmiszer-utalványok kiosztásával párhuzamosan többen nagyobb összegű nyugdíjra is jogosultak lehetnek - írja a TEOL. Ez főként azokat érinti, akik korhatár előtti ellátásban részesültek, majd dolgoztak, és a tényleges nyugdíjkorhatár betöltése után ellátásuk öregségi nyugdíjjá alakult át. Az érintetteknek kérvényezniük kellett az újraszámítást, amelyet a 2025-ös valorizációs szorzók is kedvezően befolyásolhatnak.

Szeptember 1-től érkeznek az élelmiszer-utalványok

Fotó: MW

Hogyan működik az élelmiszer-utalványok kézbesítése?

Az utalványokat a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága küldi ki a nyilvántartott folyósítási vagy levelezési címre. Ha a jogosult nincs otthon, az átvételt meghatalmazott személy is intézheti, vagy a címzett 10 munkanapon belül a postán veheti át a küldeményt. Sikertelen kézbesítés után újbóli postázás is kérhető, akár személyesen, akár elektronikusan az Ügyfélkapun vagy a DÁP applikáción keresztül. Fontos, hogy a kérelemben jól láthatóan jelezni kell: élelmiszer-utalványra vonatkozik az igénylés.

