Így múlik minden el – erről az épületről se az egykori zsivaj jut eszünkbe

Legutóbb egy félelmetes boncteremről rántottuk le a leplet, most pedig az elhagyatott tábor a Balaton partján lesz heti urbex sorozatunk fő témája.

Elhagyatott tábor, kastély és boncterem szegélyezi az urbex fotósok rögös útját (illusztráció) Fotó: Wendelin Jacober/pexels

Elhagyatott tábor, ahol megállt az idő

A Balaton északi partján, az erdő mélyén megbúvó egykori egyetemi ifjúsági tábor ma már csak omladozó épületekből és elhagyott tárgyakból áll. A ’70-es–’90-es években még gyerekzsivaj, zenés ébresztő és esti disco töltötte meg a helyet élettel. Volt röplabda- és pingpongmeccs, papír rókavadászat, és a központi épületben zajlottak a közösségi programok.

A retro berendezés – linóleumpadló, barna csíkos ágytakarók, fából készült asztalok – ma is ott porosodik. A 17 kisebb és 2 nagyobb faház közül utóbbiak a tanárokat és kísérőket szolgálták, a táborhoz pedig elsősegély-faház, büfé, színpad, csocsóasztal és tollaslabdapálya is tartozott.

A koronavírus-járvány hozta el a végső csendet: 2020 óta senki nem tért vissza.

A színpad néma, a büfé ablaka zárva, a fémvázas libikóka mozdulatlan. A pókhálók, megsárgult társasjátékok, kifakult focilabda és összefirkált falak mesélnek a hajdani nyarakról.

Bár ma már csak az urbex fotósok keresik fel, az elhagyott tábor talán egyszer újra élettel telik meg.

