Csak nőiesen! – Élő adásban káromkodta el magát a műsorvezető

Élő adásban káromkodott Peller Mariann, amikor megkóstolta a Black Death Mega Candy-t, a világ legsavanyúbb cukorkáját. A pillanat felejthetetlenné vált a nézők és a stáb számára is – számolt be a Blikk.

Élő adásban káromkodott Peller Mariann Fotó: Képkivágás/TikTok

Élő adásban káromkodott a savanyú cukor miatt

A Reggeli című műsorban Peller Mariann és Tihanyi Péter vállalkoztak a Black Death Mega Candy kóstolására. Az első falat után a műsorvezető meglepetésében cifra kifejezést kiáltott, amit a nézők élőben hallhattak.

Valahogy így hangzott Peller Mariann ikonikus mondata:

Azt a k*rv*!

A stúdióban mindenki nevetésben tört ki, miközben az arcokon látszott, hogy ez az édesség nem a gyengéknek való.

Az interneten is tarolt a pillanat

A rövid, őszinte és vicces reakció percek alatt elterjedt az interneten. A TikTokon különösen nagyot futott, a kommentelők pedig sorra idézték a műsorvezető szavait. Az élő adás varázsa most is megmutatta, miért tud egyetlen váratlan pillanat felejthetetlenné válni.