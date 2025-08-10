Hírlevél

Peller Mariann

Csak nőiesen! – Élő adásban káromkodta el magát a műsorvezető

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Ismét megtörtént, amire sokan vártak: káromkodás élő adásban. A Reggeli stúdiójában mindenki nevetett, amikor Peller Mariann a világ legsavanyúbb cukorkáját kóstolva élő adásban káromkodott. Az internet percek alatt felkapta a felvételt, ami azóta is hódít a TikTokon.
Peller Mariannkáromkodáscukorélő adássavanyú

Élő adásban káromkodott Peller Mariann, amikor megkóstolta a Black Death Mega Candy-t, a világ legsavanyúbb cukorkáját. A pillanat felejthetetlenné vált a nézők és a stáb számára is – számolt be a Blikk.

élő adásban káromkodott
Élő adásban káromkodott Peller Mariann Fotó: Képkivágás/TikTok

Élő adásban káromkodott a savanyú cukor miatt

A Reggeli című műsorban Peller Mariann és Tihanyi Péter vállalkoztak a Black Death Mega Candy kóstolására. Az első falat után a műsorvezető meglepetésében cifra kifejezést kiáltott, amit a nézők élőben hallhattak.

Valahogy így hangzott Peller Mariann ikonikus mondata: 

Azt a k*rv*!

A stúdióban mindenki nevetésben tört ki, miközben az arcokon látszott, hogy ez az édesség nem a gyengéknek való.

@tamsorosz1 #rtlklub #foruyou #funny #vicces #vicc ♬ eredeti hang - Tamás Orosz

Az interneten is tarolt a pillanat

A rövid, őszinte és vicces reakció percek alatt elterjedt az interneten. A TikTokon különösen nagyot futott, a kommentelők pedig sorra idézték a műsorvezető szavait. Az élő adás varázsa most is megmutatta, miért tud egyetlen váratlan pillanat felejthetetlenné válni.

 

