Segítsen megtalálni! Nyomtalanul eltűnt egy finn nő Budapesten

Az eltűnt nő ügyében a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága folytat körözési eljárást.

Az eltűnt nő képe – a finn nőt utoljára Budapesten látták Forrás: Police.hu

Eltűnt nő a XIX. kerületből

A rendelkezésre álló adatok szerint a 35 éves finn nő, Laakso Kaisa Liisa Kristiina, 2025. augusztus 9-én tűnt el. Utoljára Budapest XIX. kerületében, a Báthory utca és a Köki terminál környékén látták. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, a rendőrök folyamatosan keresik.

Személyleírás:

Az eltűnt személy körülbelül 170 centiméter magas, hosszú, vállig érő egyenes, szőkés-barna hajú, kék szemű.

A rendőrség folytatja a keresést, és kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a finn nő tartózkodási helyéről, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Laakso Kaisa Liisa Kristiina tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon – írja a police.hu

Egyre több eltűnésről érkezik hír az ország különböző részeiből, köztük idős és fiatalkorú személyekről is. Szabolcsveresmarton egy 13 éves kislány tűnt el, Pécs környékén pedig két fiatalkorú lány került fel az eltűnt személyek listájára. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a keresésekben, mivel a helyzet egyre aggasztóbb.