A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vasárnap délután rendelte el az elsőfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget Balatonszemesen, miután egy csapadékvíz-elvezető árokba fekáliás víz jutott. A szennyezés vélhetően egy medence tisztítása során keletkezett, és onnan került a tóba. A hatóság emberei azonnal a helyszínre vonultak, hogy megakadályozzák a további terjedést.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság azt az információt közölte, hogy mindkét helyen eltávolították a szennyeződést. A vízmintavételének laboreredményei határérték alattiak – tudta meg a Welovebalaton.

Fekáliás szennyeződés került a Balatonba

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Balaton: nemcsak turisztikai, hanem környezeti kincs

A Balaton nemcsak Magyarország legnépszerűbb nyaralóhelye, hanem egyedülálló természeti érték is. A mostani szennyezés emlékeztet arra, hogy a tó védelme mindannyiunk közös felelőssége. A hatóságok a jövőben szigorúbban ellenőrizhetik a szennyvízkezelést, hogy hasonló esetek ne forduljanak elő.

