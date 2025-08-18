Hírlevél

Riasztó hírek érkeztek a hétvégén: fekáliás szennyezés miatt kellett vízminőségi kárelhárítási készültséget elrendelni. A Balaton vizébe ugyanis emberi ürülékkel szennyezett víz került, ami komoly aggodalmat keltett a nyaralók körében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dél-Dunántúli Vízügyi IgazgatóságBalatonBalatonszemesfekália

A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vasárnap délután rendelte el az elsőfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget Balatonszemesen, miután egy csapadékvíz-elvezető árokba fekáliás víz jutott. A szennyezés vélhetően egy medence tisztítása során keletkezett, és onnan került a tóba. A hatóság emberei azonnal a helyszínre vonultak, hogy megakadályozzák a további terjedést.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság azt az információt közölte, hogy mindkét helyen eltávolították a szennyeződést. A vízmintavételének laboreredményei határérték alattiak – tudta meg a Welovebalaton.

Balaton
Fekáliás szennyeződés került a Balatonba
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Nem ez az első szennyezés

A hétvégén nemcsak Balatonszemes érintett: már egy nappal korábban Balatonlellén is észleltek szennyezett vízbefolyást. A Jázminvirág utcánál opálos, szúrós szagú, ismeretlen eredetű szennyvíz került a tóba. Emiatt szintén elsőfokú készültséget rendeltek el. A vízügyi szakemberek folyamatosan vizsgálják a szennyezés kiterjedését, és jelenleg is monitorozzák a Balaton vízminőségét. A hatóság hangsúlyozza: a gyors beavatkozásnak köszönhetően a szennyezés várhatóan lokális marad, de az eset rávilágít arra, milyen sérülékeny a tó ökoszisztémája.

Balaton: nemcsak turisztikai, hanem környezeti kincs

A Balaton nemcsak Magyarország legnépszerűbb nyaralóhelye, hanem egyedülálló természeti érték is. A mostani szennyezés emlékeztet arra, hogy a tó védelme mindannyiunk közös felelőssége. A hatóságok a jövőben szigorúbban ellenőrizhetik a szennyvízkezelést, hogy hasonló esetek ne forduljanak elő.

A Balaton vízminőségének javításáról korábbi cikkünkben számoltunk be, melyről itt olvashatnak.

 

