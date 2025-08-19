Hírlevél

Svájc hihetetlen ajánlatot tett Putyinnak! Elfogadja az orosz elnök?

Palvin Barbi nyíltan vallott betegségéről – rengeteg sztár küzd az endometriózissal

Az endometriózis ma már nem tabu téma: egyre több híresség vállalja nyilvánosan, hogy ezzel a betegséggel él, vagy műtéten esett át. A sztárok történetei segíthetnek a társadalomnak megérteni a nőgyógyászati betegségek és az endometriózis valódi súlyát és a fájdalmas tünetekkel való küzdelmet.
Palvin Barbara endometriózisa hosszú éveken át erős görcsöket, rendszertelen vérzést, fáradtságot és álmatlan éjszakákat okozott a modellnek. Bár sokáig úgy hitte, ez minden nő életének természetes velejárója, végül szakemberhez fordult. A vizsgálatok után három hónappal meg is operálták, és azóta először élhette meg, milyen az, amikor a menstruáció nem jár elviselhetetlen fájdalommal, a tünetek sokat enyhültek. A modell hangsúlyozta: az endometriózis betegség nem mindig mutatható ki hagyományos nőgyógyászati ellenőrzés során, a felismeréshez sokszor elengedhetetlen a speciális, célzott vizsgálat. 

Palvin Barbara, endometriózis
Palvin Barbara őszintén beszélt endometriózisáról
Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

Az endometriózis, amely a nőgyógyászati betegségek egyik gyakori formája, komoly panaszokat okozhat, például erős vérzést, fájdalmas menstruációt, puffadást, kismedencei fájdalmat, sőt akár termékenységi problémákat is. A betegség felismerése és kezelése kulcsfontosságú, ezért a hírességek nyílt vallomásai óriási jelentőségűek. 

Milyen tünetei vannak az endometriózisnak? 

  • fájdalmas menstruáció 
  • krónikus kismedencei fájdalom 
  • puffadás és emésztési panaszok 
  • fájdalom közösülés közben 
  • termékenységi nehézségek 

Sztárok, akik nyíltan vállalták a betegséget 

Palvin Barbi nemrég beszélt őszintén betegségéről, és arról hogy a közelmúltban műtéten is átesett. De hosszú évek óta küzd endometriózissal Chrissy Teigen, Lena Dunham és Amy Schumer is. 

Ahogy Barbi, sok magyar sztár is őszintén beszélt a betegségéről, az endometriózissal küzött Vajna Timi, Radics Gigi és Iszak Eszti is. 

 

