Palvin Barbi nyíltan vallott betegségéről – rengeteg sztár küzd az endometriózissal

Palvin Barbara endometriózisa hosszú éveken át erős görcsöket, rendszertelen vérzést, fáradtságot és álmatlan éjszakákat okozott a modellnek. Bár sokáig úgy hitte, ez minden nő életének természetes velejárója, végül szakemberhez fordult. A vizsgálatok után három hónappal meg is operálták, és azóta először élhette meg, milyen az, amikor a menstruáció nem jár elviselhetetlen fájdalommal, a tünetek sokat enyhültek. A modell hangsúlyozta: az endometriózis betegség nem mindig mutatható ki hagyományos nőgyógyászati ellenőrzés során, a felismeréshez sokszor elengedhetetlen a speciális, célzott vizsgálat.

Palvin Barbara őszintén beszélt endometriózisáról

Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

Az endometriózis, amely a nőgyógyászati betegségek egyik gyakori formája, komoly panaszokat okozhat, például erős vérzést, fájdalmas menstruációt, puffadást, kismedencei fájdalmat, sőt akár termékenységi problémákat is. A betegség felismerése és kezelése kulcsfontosságú, ezért a hírességek nyílt vallomásai óriási jelentőségűek.

Milyen tünetei vannak az endometriózisnak?

fájdalmas menstruáció

krónikus kismedencei fájdalom

puffadás és emésztési panaszok

fájdalom közösülés közben

termékenységi nehézségek

Sztárok, akik nyíltan vállalták a betegséget

Palvin Barbi nemrég beszélt őszintén betegségéről, és arról hogy a közelmúltban műtéten is átesett. De hosszú évek óta küzd endometriózissal Chrissy Teigen, Lena Dunham és Amy Schumer is.

Ahogy Barbi, sok magyar sztár is őszintén beszélt a betegségéről, az endometriózissal küzött Vajna Timi, Radics Gigi és Iszak Eszti is.