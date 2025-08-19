Palvin Barbi nyíltan vallott betegségéről – rengeteg sztár küzd az endometriózissal

Palvin Barbara endometriózisa hosszú éveken át erős görcsöket, rendszertelen vérzést, fáradtságot és álmatlan éjszakákat okozott a modellnek. Bár sokáig úgy hitte, ez minden nő életének természetes velejárója, végül szakemberhez fordult. A vizsgálatok után három hónappal meg is operálták, és azóta először élhette meg, milyen az, amikor a menstruáció nem jár elviselhetetlen fájdalommal, a tünetek sokat enyhültek. A modell hangsúlyozta: az endometriózis betegség nem mindig mutatható ki hagyományos nőgyógyászati ellenőrzés során, a felismeréshez sokszor elengedhetetlen a speciális, célzott vizsgálat.
Az endometriózis, amely a nőgyógyászati betegségek egyik gyakori formája, komoly panaszokat okozhat, például erős vérzést, fájdalmas menstruációt, puffadást, kismedencei fájdalmat, sőt akár termékenységi problémákat is. A betegség felismerése és kezelése kulcsfontosságú, ezért a hírességek nyílt vallomásai óriási jelentőségűek.
Palvin Barbi nemrég beszélt őszintén betegségéről, és arról hogy a közelmúltban műtéten is átesett. De hosszú évek óta küzd endometriózissal Chrissy Teigen, Lena Dunham és Amy Schumer is.
Ahogy Barbi, sok magyar sztár is őszintén beszélt a betegségéről, az endometriózissal küzött Vajna Timi, Radics Gigi és Iszak Eszti is.