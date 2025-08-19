Hatalmasat nőttek a hármas ikrek! Tüneményes fotókon Rúzsa Magdi gyermekei

Az egyik legkedveltebb magyar énekesnő, Rúzsa Magdi legfrissebb Instagram-bejegyzésében tündéri pillanatokat osztott meg hármas ikreivel, Lujzával, Kevével és Zalánnal.

Rúzsa Magdi énekesnő ritkán posztol a családjáról

Fotó: TV2

A fotókon a család a budai Várban sétálgat.

Magdi a bejegyzéshez a következő szöveget fűzte: „Mesterségek ünnepe a várban”.

Dicsérik az énekesnőt

A rajongók lelkesen reagáltak a posztra, sokan megjegyezték, hogy mennyit nőttek a 2022 februárjában született ikrek, és mennyire cukik a képeken – írja a Bors. Rúzsa Magdi ritkán oszt meg ilyen családi pillanatokat, így ez a bejegyzés különösen nagy örömet okozott követőinek.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogyan tanítja biciklizni az ikreit. Rúzsa Magdi arról is beszélt, hogy teljesen megváltoztatta őt az anyaság.