pap

Erdő Péter bíboros mutatta be az ünnepi szentmisét a Nagyboldogasszony-búcsún

Több ezer zarándok gyűlt össze a hétvégén Magyarország egyik legjelentősebb kegyhelyén, Mátraverebély-Szentkúton, hogy részt vegyen a Nagyboldogasszony főbúcsún. A háromnapos ünnepi eseménysorozat csúcspontja az augusztus 17-én, vasárnap bemutatott ünnepi szentmise volt, amelyet Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek celebrált.
A szentkúti szentmise során Erdő Péter hangsúlyozta, hogy a keresztény hit nem pusztán elméleti tanítás, hanem egy élő, történelmi és közösségi valóság, amelynek részei vagyunk.

Esztergom, 2025. június 9. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szentmisét celebrál pünkösdhétfőn az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyházban 2025. június 9-én.MTI/Bodnár Boglárka
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szentmisét celebrál
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Kiemelte, hogy az egyház közössége tartja életben a hitet, és különösen fontos szerepet tölt be ebben Szűz Mária, akit a hívők közbenjáróként tisztelnek.


„Merjük megfogalmazni kéréseinket, és tiszta szándékkal, odaadással imádkozni: Mennybe felvett Szűz Mária, könyörögj érettünk!” – idézte a Nool a bíborost.

Erdő Péter a hitéletről

A mise keretében Erdő Péter hangsúlyozta, hogy hitéletünk nem elméleti tan, hanem „szerves, élő, történelmi valóság” – amelyet a hívők együtt gyakorolnak az egyház közösségében. A főbúcsú légkörét a forróság ellenére is mély áhítat és lelki egység jellemezte. A hívek közösen imádkoztak, gyóntak, és sokan gyalogosan vagy kisebb közösségekben érkeztek a kegyhelyre, hogy részt vegyenek a liturgiákon és lelki programokon. A szentkúti Nagyboldogasszony-búcsú minden évben kiemelt esemény a magyar katolikus életben, ahol nemcsak hazai, hanem határon túli zarándokok is rendszeresen részt vesznek.

 

 

