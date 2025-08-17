Erdő Péter bíboros mutatta be az ünnepi szentmisét a Nagyboldogasszony-búcsún

A szentkúti szentmise során Erdő Péter hangsúlyozta, hogy a keresztény hit nem pusztán elméleti tanítás, hanem egy élő, történelmi és közösségi valóság, amelynek részei vagyunk.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szentmisét celebrál

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Kiemelte, hogy az egyház közössége tartja életben a hitet, és különösen fontos szerepet tölt be ebben Szűz Mária, akit a hívők közbenjáróként tisztelnek.



„Merjük megfogalmazni kéréseinket, és tiszta szándékkal, odaadással imádkozni: Mennybe felvett Szűz Mária, könyörögj érettünk!” – idézte a Nool a bíborost.

Erdő Péter a hitéletről

A mise keretében Erdő Péter hangsúlyozta, hogy hitéletünk nem elméleti tan, hanem „szerves, élő, történelmi valóság” – amelyet a hívők együtt gyakorolnak az egyház közösségében. A főbúcsú légkörét a forróság ellenére is mély áhítat és lelki egység jellemezte. A hívek közösen imádkoztak, gyóntak, és sokan gyalogosan vagy kisebb közösségekben érkeztek a kegyhelyre, hogy részt vegyenek a liturgiákon és lelki programokon. A szentkúti Nagyboldogasszony-búcsú minden évben kiemelt esemény a magyar katolikus életben, ahol nemcsak hazai, hanem határon túli zarándokok is rendszeresen részt vesznek.