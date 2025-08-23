Az érme, amiért vagyonokat fizetnek – neked is lapulhat egy a fiókban!

A ritkaságot egy Facebook-csoportban bocsátották árverésre mindössze 1 forintos induló licittel. A 200 forintos érme végül 92 ezer forintért kelt el, ami sokszorosa a névértékének – írja a SZON.

Közel 100 ezer forintért kelt el ez a 200 forintos érme.

Fotó: SZON

A numizmatikai szakértők verdehibásnak nevezik azokat a darabokat, amelyek a verési folyamat során hibásan készültek. Ilyen hibák lehetnek például eltolódott veretek, hiányos minták, elfordulások vagy idegen anyag beágyazódása. A gyűjtők számára ezek különösen értékesek, mert a pénzverés egy szigorúan ellenőrzött folyamat, így a hibák nagyon ritkák.

Minél ritkább egy hiba, annál nagyobb a numizmatikai értéke a piacon.

Egyes hibák szinte alig láthatók, míg mások feltűnőek és látványosak, mint a most említett „tükörtojás” típus. Az állapot is meghatározó tényező, a forgalomba nem került, verdefényes példányok különösen keresettek. A gyűjtői piac kereslete tovább növelheti az árakat, főleg, ha több licitáló is verseng egy ritka darabért. Összességében a verdehibás érmék nemcsak kuriózumok, hanem befektetésnek is számíthatnak.

Kibocsájtották az új 200 forintost

A Magyar Nemzeti Bank 2024 október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján emlékérmét bocsátott ki a mártírok kivégzésének 175. évfordulója alkalmából. Emellett Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke, Batthyány Lajos tiszteletére a 200 Ft-os forgalmi érme emlékváltozatát is kibocsátotta. A 200 forintos forgalmi érme emlékváltozata 1 millió példányban készült.