Elzavarta a nyarat a vihar, monszunszerű eső zúdult az országra, és még nincs vége

Nem tévedtek az időjósok: a prognózist igazolva, szombat kora délután eső zúdult le az országra, elsősorban középső részére. Rövid idő alatt viszonylag sok eső esett.
Szombaton hullámzó front, vasárnap már sekély ciklon hatására kell összességében sokfelé csapadékra számítani, és vasárnapra keleten is mindenütt megszűnik a hőség - jelezte a hirtelen lezúduló, de nem váratlanul érkező eső kapcsán a HungaroMet. A kiadott előrejelzés szerint a Kárpát-medencét elérő ciklon Európa irányából érkezett az ország fölé, és főként az ország középső részén okozott heves esőzéseket. Hatása még vasárnap is érvényesülni fog, a nyugati vármegyék kivételével máshol is lehet számítani csapadékra.
Szombat délután 15 órakor az ország középső területen az aktuális és a néhány órán belül várható helyzet miatt volt és van érvényben elsőfokú riasztás zivatar és felhőszakadás miatt.
Készül a várható következményekre a Katasztrófavédelem is: miként friss tájékoztatójukban írják, a citromsárga riasztással érintett területeken rövid idő alatt akár huszonöt-harminc milliméternél is több csapadék eshet.
A szakemberek előrejelzése szerint ma még több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, nagyobb számban a déli, kora délutáni óráktól, az ország középső sávjában és a Dél-Dunántúlon.
Eleinte a cellákat kísérhetik viharos lökések (60-80, kis eséllyel 80 km/h-át meghaladó széllel), és esetleg jégeső (ált. <2 cm) is, majd késő estétől egyre inkább a jelentős csapadék (> 10-20 mm) és a felhőszakadás (ált. 30-50 mm, lokálisan >50-70 mm) lesz a jellemző kísérőjelenség. Késő estére csökken a zivatarok számossága, de várhatóan nem szűnnek meg teljesen.
Vasárnap a késő délelőtti, déli óráktól estig, késő estig elsősorban a Dunától keletre és a Dunántúl keleti részén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat.
Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat.
A meterológusok arra is figyelmeztetnek, hogy a domborzat függvényében villámárvíz is kialakulhat.