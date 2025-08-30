Elzavarta a nyarat a vihar, monszunszerű eső zúdult az országra, és még nincs vége

Nem tévedtek az időjósok: a prognózist igazolva, szombat kora délután eső zúdult le az országra, elsősorban középső részére. Rövid idő alatt viszonylag sok eső esett.

Szivacsváros lehet a megoldás az esővíz megmentésére

Fotó: Unsplash

Hullámzó front hozta az esőt

Szombaton hullámzó front, vasárnap már sekély ciklon hatására kell összességében sokfelé csapadékra számítani, és vasárnapra keleten is mindenütt megszűnik a hőség - jelezte a hirtelen lezúduló, de nem váratlanul érkező eső kapcsán a HungaroMet. A kiadott előrejelzés szerint a Kárpát-medencét elérő ciklon Európa irányából érkezett az ország fölé, és főként az ország középső részén okozott heves esőzéseket. Hatása még vasárnap is érvényesülni fog, a nyugati vármegyék kivételével máshol is lehet számítani csapadékra.

Szombat délután 15 órakor az ország középső területen az aktuális és a néhány órán belül várható helyzet miatt volt és van érvényben elsőfokú riasztás zivatar és felhőszakadás miatt.

Készül a várható következményekre a Katasztrófavédelem is: miként friss tájékoztatójukban írják, a citromsárga riasztással érintett területeken rövid idő alatt akár huszonöt-harminc milliméternél is több csapadék eshet.

Elmondták, meddig fogunk ázni

A szakemberek előrejelzése szerint ma még több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, nagyobb számban a déli, kora délutáni óráktól, az ország középső sávjában és a Dél-Dunántúlon.

Eleinte a cellákat kísérhetik viharos lökések (60-80, kis eséllyel 80 km/h-át meghaladó széllel), és esetleg jégeső (ált. <2 cm) is, majd késő estétől egyre inkább a jelentős csapadék (> 10-20 mm) és a felhőszakadás (ált. 30-50 mm, lokálisan >50-70 mm) lesz a jellemző kísérőjelenség. Késő estére csökken a zivatarok számossága, de várhatóan nem szűnnek meg teljesen.

Vasárnap a késő délelőtti, déli óráktól estig, késő estig elsősorban a Dunától keletre és a Dunántúl keleti részén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat.

Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat.

A meterológusok arra is figyelmeztetnek, hogy a domborzat függvényében villámárvíz is kialakulhat.