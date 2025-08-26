Ez a legnagyobb hiba, amit étkezéskor a legtöbben elkövetnek

Az étkezés valódi örömét akkor tapasztalhatjuk meg, ha figyelünk a testünk apró jelzéseire. Ez a megközelítés nem csupán az étkezés élményét fokozza, hanem a lelkünket is feltölti – írja a Focus.de.

A legnagyobb hiba, amit étkezéskor a legtöbben elkövetnek

Fotó: Unsplash

Az étkezés valódi élményét akkor tapasztalhatjuk meg igazán, ha figyelünk a valódi, biológiai éhségre, figyelmeztet Uwe Knop táplálkozási szakértő.

A modern világ túlzott kínálata miatt könnyen elfelejtjük, milyen érzés igazán éhesnek lenni. Sokszor a telepakolt hűtő csábítására vagy az órára hagyatkozva eszünk, nem pedig a testünk jelzéseire hagyatkozunk.

Pedig a valódi éhség elengedhetetlen ahhoz, hogy az étkezés ne pusztán rutintevékenység, hanem valódi örömforrás legyen. Ha akkor eszünk, amikor valóban éhesek vagyunk, a limbikus rendszerünk – az agy jutalmazó központja – aktiválódik, boldogsághormonokat szabadít fel, és az étkezés igazi élménnyé válik.

A szakértő szerint az igazi élvezethez várni kell, amíg a gyomor valóban jelzi az éhséget. Csak így érezhetjük a táplálék valódi ízét: egy egyszerű saláta, friss paradicsom vagy akár egy tészta is igazi ízrobbanássá válhat. Az étkezés így válik a test és a lélek jutalmává, egy valódi örömforrássá, amit nem érdemes kihagyni.