Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Etna

A működő Etnán éjszakázott egy magyar hegymászó – videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tóth István pápai hegymászó két alkalommal is feljutott az Etna, Európa legmagasabb működő tűzhányójának a pereméig. Sőt: a férfi egy éjszakát eltöltött az Etna oldalán táborozva is a most augusztusban megtett második túra alkalmával. Mindkét túra elképesztő élményekkel gazdagította.
Link másolása
Vágólapra másolva!
EtnaTóth Istvánbivakolvatúra

A Szicília szigetén található Etna Európa legmagasabb, egyben legaktívabb tűzhányója. A 3403 méter magas vulkán jelentette kihívást azoban a pápai Tóth István hegymászónak két alkalommal is sikerült teljesítenie saját döntése alapján. Fantasztikus élményeiről a VEOL-nak mesélt.

Tóth István két alkalommal mászta meg az Etna vulkánt
Tóth István két alkalommal mászta meg az Etna vulkánt
Fotó: Tóth István

Rekordmagasan aludni az Etna vulkán oldalán

A pápai hegymászó 2023 augusztusában indult első komoly mászására az Etnán. Felesége, Tóth-Schindler Renáta is vele tartott, az embert próbáló mászásnak hosszú felkészülés és több hónapon át tartó engedélyezési folyamat után vághattak neki.

A csapat akkor 1500 méterről indult, teljes felszerelésben, miközben a vezető folyamatosan kapcsolatban állt a vulkanológusokkal. A menetelés során 3000 méternél megállították őket, ám a bátrabbak saját felelősségükre feljebb kapaszkodtak. Az útvonalat északról közelítették meg, ahol a gázkibocsátás és a kitörés veszélye kisebb. A csapat végül alig pár méterre állt meg a kürtőtől, ahol a záptojás szagú kénes gáz szinte elviselhetetlenné tette a levegőt. 

Az újabb, rendkívüli teljesítményt jelentő kalandra két évvel később, 2025 augusztusában került sor, amikor Tóth István pápai hegymászó másodszor is elérte a csúcsot. Ez önmagában szenzáció, ám Tóth István ezúttal az Etnán aludt 2900 méteren.

Nem tudom, volt-e már más magyar, aki ilyen magasságban aludt működő vulkánon. Számomra ez kilépés volt a komfortzónából, és közelebb vitt a természet igazi, ősi erejéhez

– nyilatkozta Tóth István.

A hegymászó elmondta: ezúttal felesége nem tudott vele tartani, ő pedig az utolsó pillanatban csatlakoztam egy csapathoz, profi vezetőkkel. Az Etnán töltött alvást felidézve elondta, hogy 2900 méteren aludtunk a szabad ég alatt, a veszélyzóna peremén bivakolva, profi öltözetben, hálózsákkal és folyamatos rádiókapcsolatban voltak a vulkanológiai intézet embereivel. 

Tervük az volt, hogy ameddig biztonságosan lehet, felmennek a csúcsra a kráter pereméig kb. 3300 méterre, ott megnézik a naplementét, majd lejjebb, 2900 méteren, a füstölgő kráter szomszédságában töltik az éjszakát. Ez sikerült is, de a hajnalra tervezett túra a déli oldal friss lávafolyásához elmaradt.

Azt, hogy mi történt a hegymászókkal, valamint az élménybeszámolót teljes terjedelmében a VEOL oldalán olvashatja el.

Az Etna egyébként néhány nappal ezelőtt újra kitört, erről az Origo is beszámolt.

Nézze meg Tóth István videóját:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!