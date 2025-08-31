A működő Etnán éjszakázott egy magyar hegymászó – videó

A Szicília szigetén található Etna Európa legmagasabb, egyben legaktívabb tűzhányója. A 3403 méter magas vulkán jelentette kihívást azoban a pápai Tóth István hegymászónak két alkalommal is sikerült teljesítenie saját döntése alapján. Fantasztikus élményeiről a VEOL-nak mesélt.

Tóth István két alkalommal mászta meg az Etna vulkánt

Fotó: Tóth István

Rekordmagasan aludni az Etna vulkán oldalán

A pápai hegymászó 2023 augusztusában indult első komoly mászására az Etnán. Felesége, Tóth-Schindler Renáta is vele tartott, az embert próbáló mászásnak hosszú felkészülés és több hónapon át tartó engedélyezési folyamat után vághattak neki.

A csapat akkor 1500 méterről indult, teljes felszerelésben, miközben a vezető folyamatosan kapcsolatban állt a vulkanológusokkal. A menetelés során 3000 méternél megállították őket, ám a bátrabbak saját felelősségükre feljebb kapaszkodtak. Az útvonalat északról közelítették meg, ahol a gázkibocsátás és a kitörés veszélye kisebb. A csapat végül alig pár méterre állt meg a kürtőtől, ahol a záptojás szagú kénes gáz szinte elviselhetetlenné tette a levegőt.

Az újabb, rendkívüli teljesítményt jelentő kalandra két évvel később, 2025 augusztusában került sor, amikor Tóth István pápai hegymászó másodszor is elérte a csúcsot. Ez önmagában szenzáció, ám Tóth István ezúttal az Etnán aludt 2900 méteren.

Nem tudom, volt-e már más magyar, aki ilyen magasságban aludt működő vulkánon. Számomra ez kilépés volt a komfortzónából, és közelebb vitt a természet igazi, ősi erejéhez

– nyilatkozta Tóth István.

A hegymászó elmondta: ezúttal felesége nem tudott vele tartani, ő pedig az utolsó pillanatban csatlakoztam egy csapathoz, profi vezetőkkel. Az Etnán töltött alvást felidézve elondta, hogy 2900 méteren aludtunk a szabad ég alatt, a veszélyzóna peremén bivakolva, profi öltözetben, hálózsákkal és folyamatos rádiókapcsolatban voltak a vulkanológiai intézet embereivel.

Tervük az volt, hogy ameddig biztonságosan lehet, felmennek a csúcsra a kráter pereméig kb. 3300 méterre, ott megnézik a naplementét, majd lejjebb, 2900 méteren, a füstölgő kráter szomszédságában töltik az éjszakát. Ez sikerült is, de a hajnalra tervezett túra a déli oldal friss lávafolyásához elmaradt.