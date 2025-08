Kihirdették az Év strandétele döntőseit – némely fogás igazán sokkoló!

Továbbra is dübörög a balatoni Beach Food trend, aminek fontos értékmérője, hogy a tavalyi nevezési rekordhoz közelítően húsz hely nevezett összesen 36 ételt az Év strandétele versenyre. Különösen magas szám ez, ha figyelembe vesszük, hogy a nevezési feltételek alapján nemcsak egészséges, lehetőleg helyi alapanyagokból készített, de ezen túlmenően kimondottan kreatív és a strandgasztronómiát megújító ételeket vár a versenyt kiíró Balatoni Kör, akinek tagjai július végére zsűrizték végig a nevezett ételeket.

Kihirdették az Év strandétele döntőseit, sosem gondolná, milyen fogások szállnak ringbe

Fotó: Unsplash

Kardos Gábor az Év strandétele ötletgazdája kiemelte: „Idén is kifejezetten erős volt a mezőny, a már korábbi években díjazott legismertebb Beach Food helyek mellett jópár újabb is bizonyította, hogy a csúcsminőségben is kifejezetten erős a verseny. Egyértelműen ki kell mondani, hogy ma jóval több kiváló strandbüfé és strandbisztró van a Balatonnál, illetve jobb ár-érték arányban kínálják ételeiket mint mondjuk négy-öt éve, mikor a nagyközönség megítélése a mainál pozitívabb volt. A közvélekedést tehát sajnos nem igazán szakmailag megalapozott objektív minőségi kritériumok alakítják, a zsűri viszont csak így hajlandó az előválogatást végezni. Elég átfogó képet kapunk a nevezők alapján az adott év kínálatáról, illetve mélységében is alkalmunk van megismerni a tóparti Beach Food kínálat legjavát. Fontos aláhúzni, hogy azok is többnyire kiváló ötletekkel álltak elő, akik idén nem jutnak tovább, így érdemes jövőre újra indulniuk, lehetőleg jobban megismerve a díjazottak kínálatát.“

Idén a következő kilenc hely jutott be az augusztus 6-án tartandó Év strandétele döntőjébe (némelyikük több étellel) – az idei díjazottakat másnap, augusztus 7-én hirdetik ki: