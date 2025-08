Mutatjuk: itt van az ország legcsípősebb fagyija

A tatabányai Roberto már jó ideje arról híres, hogy a cukrászdában különlegesen extrém fagyikat készítenek.

Összesen 12 fajta különleges fagyiból lehet választani a Roberto Cukrászdában

Fotó: Hagymási Bence

A mostani újdonságuk a Carolina nevű, chili alapú fagylalt, amelyet a csilievő verseny győztese is kipróbált, és rendkívül csípősnek talált.

A nem megszokott ízek ötlete tavaly született, olyan különlegességeket szerettek volna kínálni, amelyek máshol nem kaphatók. Az első extrém fagylaltok között sör és tócsni íz is szerepelt, majd a magyaros ízek felé bővült a kínálat, mint a kovi ubi, lecsó vagy a halászlé – írja a Kemma. Most pedig keddtől itt van az ország legcsípősebb fagyija.

Az egyedi ízek bevezetése után a cukrászda népszerűsége nemzetközi szinten is nőtt, vendégek érkeznek Ausztráliából, Németországból, Svájcból és Szlovákiából is. Tatabányán jelenleg tizenkétféle extrém fagylaltot kínálnak, míg budapesti boltjukban csak hatfélét tudnak, így sokan inkább Tatabányára utaznak a teljesebb választékért. A hagyományos ízeket is újragondolják, például süteményekből készített fagylaltokkal, amelyek szintén nagy sikert aratnak.

Hamar elfogyott a „nyugi fagyi”

A különleges fagylaltok készítése folyamatosan változik, így mindig akadnak újdonságok, mint például az orvosi macskagyökérből készült „nyugi fagyi”, amely hamar elfogyott a vásárlók körében. A Roberto cukrászda ezzel az egyedi kínálattal vált ismertté és kedveltté, valamint azzal, hogy nem raknak aromákat, ízfokozókat, színezékeket a fagyiba.

