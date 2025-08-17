A fájdalomcsillapítók nem mindig veszélytelenek: gyomor-, májproblémákat okozhatnak, sőt bizonyos esetekben a szívroham kockázatát is növelhetik, ezért érdemes odafigyelni arra, hogy mikor melyikhez nyúlunk – írja a Focus.de.

Fájdalomcsillapító kalauz: nem mindegy, mikor melyikhez nyúlunk

A legtöbb fájdalomcsillapító hatása az enzimek (a ciklooxigenázok (COX-1 és COX-2)) gátlásán alapul. Ezek az enzimek a gyulladáskeltő anyagok, amelyek a gyulladás, fájdalom és láz kialakulásában játszanak szerepet, és fontosak a gyomor védelmében és a véralvadás szabályozásában is.

A fájdalomcsillapítók COX-gátlása csökkenti a fájdalmat, a gyulladást és a lázat, de nem minden hatóanyag alkalmas minden típusú fájdalom kezelésére.

Fontos a megfelelő alkalmazás, mert a nem megfelelő használat komoly egészségügyi kockázatokkal járhat.

Ibuprofen

Ibuprofen az egyik leggyakrabban használt fájdalomcsillapító. A 1950-es években fejlesztették ki a reumaterápia új lehetőségeként. A gyógyszer gyulladásgátló hatású, csillapítja a fájdalmat és csökkenti a lázat. Elsősorban enyhe és közepes fájdalmak, például ízületi panaszok, izomfájdalmak, fejfájás és migrén, de akár megfázásos tünetek enyhítésére is alkalmazzák. Az önmedikáció során a napi maximális adag 400 milligramm, és a gyógyszert három–négy napnál tovább nem ajánlott szedni.

Az Ibuprofen általában jól tolerálható, és gyerekeknél is alkalmazható, bár a szívkoszorúér-betegségben szenvedőknek óvatosnak kell lenniük, mivel növeli a szívinfarktus kockázatát.

Naproxen

A Naproxen az 1980-as években került piacra, és 2002 óta recept nélkül is kapható. Mechanizmusa hasonló az Ibuprofenéhez. Elsősorban enyhe és mérsékelt fájdalmak, láz, valamint menstruációs fájdalmak esetén alkalmazzák. A Naproxen különösen biztonságos alternatívának számít szívkoszorúér-betegségben szenvedők számára, akiknél fájdalom- és lázcsillapításra van szükség. A napi maximális adag 1250 milligramm.

Acetilszalicilsav

Az Acetilszalicilsav több mint egy évszázada használatos, és rendkívül jól kutatott gyógyszer. Bár az Ibuprofen és Naproxen megjelenésével kissé háttérbe szorult, a mindennapi fájdalomcsillapításban továbbra is hatékony. Nemcsak fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő, hanem alacsony dózisban véralvadás-gátló hatású is. Bár általában jól tolerálható, hosszabb vagy nagyobb dózisú szedése fokozhatja a gyomorirritáció, gyomorhurut vagy fekély kialakulásának kockázatát.