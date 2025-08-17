Fájdalomcsillapító kalauz: nem mindegy, mikor melyikhez nyúlunk

A fájdalomcsillapítók nem mindig veszélytelenek: gyomor-, májproblémákat okozhatnak, sőt bizonyos esetekben a szívroham kockázatát is növelhetik, ezért érdemes odafigyelni arra, hogy mikor melyikhez nyúlunk – írja a Focus.de.
A legtöbb fájdalomcsillapító hatása az enzimek (a ciklooxigenázok (COX-1 és COX-2)) gátlásán alapul. Ezek az enzimek a gyulladáskeltő anyagok, amelyek a gyulladás, fájdalom és láz kialakulásában játszanak szerepet, és fontosak a gyomor védelmében és a véralvadás szabályozásában is.
Fontos a megfelelő alkalmazás, mert a nem megfelelő használat komoly egészségügyi kockázatokkal járhat.
Ibuprofen az egyik leggyakrabban használt fájdalomcsillapító. A 1950-es években fejlesztették ki a reumaterápia új lehetőségeként. A gyógyszer gyulladásgátló hatású, csillapítja a fájdalmat és csökkenti a lázat. Elsősorban enyhe és közepes fájdalmak, például ízületi panaszok, izomfájdalmak, fejfájás és migrén, de akár megfázásos tünetek enyhítésére is alkalmazzák. Az önmedikáció során a napi maximális adag 400 milligramm, és a gyógyszert három–négy napnál tovább nem ajánlott szedni.
Az Ibuprofen általában jól tolerálható, és gyerekeknél is alkalmazható, bár a szívkoszorúér-betegségben szenvedőknek óvatosnak kell lenniük, mivel növeli a szívinfarktus kockázatát.
A Naproxen az 1980-as években került piacra, és 2002 óta recept nélkül is kapható. Mechanizmusa hasonló az Ibuprofenéhez. Elsősorban enyhe és mérsékelt fájdalmak, láz, valamint menstruációs fájdalmak esetén alkalmazzák. A Naproxen különösen biztonságos alternatívának számít szívkoszorúér-betegségben szenvedők számára, akiknél fájdalom- és lázcsillapításra van szükség. A napi maximális adag 1250 milligramm.
Az Acetilszalicilsav több mint egy évszázada használatos, és rendkívül jól kutatott gyógyszer. Bár az Ibuprofen és Naproxen megjelenésével kissé háttérbe szorult, a mindennapi fájdalomcsillapításban továbbra is hatékony. Nemcsak fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő, hanem alacsony dózisban véralvadás-gátló hatású is. Bár általában jól tolerálható, hosszabb vagy nagyobb dózisú szedése fokozhatja a gyomorirritáció, gyomorhurut vagy fekély kialakulásának kockázatát.
A Paracetamol nem sorolható a hagyományos nem-szteroid gyulladáscsökkentők közé, mivel gyulladáscsökkentő hatása nincs, ugyanakkor enyhe fájdalom- és lázcsillapító. A gyógyszer pontos hatásmechanizmusa nem teljesen ismert, de valószínűleg befolyásolja a fájdalomérzet kialakulásáért felelős kémiai anyagokat, és különösen a lázat kiváltó anyagokra hat. Elsősorban láz és enyhe fájdalom, például megfázás vagy influenza esetén használják, de a terhesség alatt is biztonságos választás lehet. A felnőttek és 12 év feletti gyermekek adagja 500–1000 milligramm, a napi maximális mennyiség 3000 milligramm.
A Diclofenac az 1950-es években került kifejlesztésre. Hatása a cyclooxygenase enzimek gátlásán alapul, így elsősorban fájdalom- és gyulladáscsökkentő, de lázcsökkentő hatása gyengébb. Enyhe és közepes fájdalmak esetén, például gyulladásos eredetű ízületi panaszoknál vagy migrénnél hatékony. A felnőttek napi maximális adagja 150 milligramm, gyermekeknél önállóan 14 éves kortól alkalmazható alacsonyabb dózisban.
A hosszabb távú vagy nagy dózisú szedés növeli a gyomor-bélrendszeri problémák, fekélyek és kardiovaszkuláris események kockázatát, így óvatosan kell alkalmazni.