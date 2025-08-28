Hatalmas veszély fenyegeti az autóinkat – de van megoldás!

Az őszi falevelek festői látványt nyújtanak, de az autón megülve kárt tehetnek a fényezésben és a szellőzőkben. Fontos a rendszeres tisztítás és az elővigyázatosság – írja a Real Simple.

Lehulló falevelek az autón (illusztráció)

Fotó: Kipras Zabeliauskas/pexels

Lehulló falevelek az autón

Az őszi falevelek első látásra ártalmatlanok, de az autón hagyva komoly problémákhoz vezethetnek. James Naylor, az Eastwood Automotive szakértője figyelmeztetett: ha a levelek nedvesek és bomlásnak indulnak, savas melléktermékek képződnek, amelyek átjutva a védőrétegen lepattogzást és rozsdásodást okozhatnak.

Különösen veszélyes, ha a falevelek a motorháztetőnél vagy a tetőablaknál rekednek meg.

A lehulló falevelek az autó üvegét és karosszériáját is károsíthatják. Az ágak és levélnyelek karcolásokat hagyhatnak, főleg ha figyelmetlenül távolítjuk el őket. Emellett eltömíthetik az ablaktörlőket, a szellőzőnyílásokat és a tetőablak tömítéseit, ami meghibásodáshoz vagy szivárgáshoz vezethet.

A megelőzés egyszerű, de következetességet igényel.

A falevelek eltávolítását kézzel, kesztyűben vagy kímélő lombfúvóval érdemes végezni, és lehetőleg kerülni kell a fák alatti parkolást. Fontos rendszeresen kitisztítani a motorháztető alatti részeket és a szélvédő tövét, gyors autómosással pedig a por és szennyeződés is eltávolítható.

Mivel a levelek egész szezonban hullanak, ajánlott naponta megszabadulni tőlük. A szakértő szerint a viaszréteg további védelmet nyújt: akadályt képez a gyanták és savak ellen, ezért legalább évszakonként egyszer érdemes felvinni.