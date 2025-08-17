Emlékeznek a sz*pófantomra? Most megmutatjuk a társait!

A modern magyar „folklór” új figurákkal bővült: míg régen az emberek a manóktól vagy az ördögtől féltek, ma a fantomok lepik el az utcákat. Ezek az alakok néha a kukákat borogatják, néha közterületen követnek el szokatlan tetteket, és gyakran maradnak névtelenek. Az utóbbi években a fantomok száma jelentősen nőtt, főként Veszprém vármegyében és más városokban – írja a Veol.

Titokzatos fantomok jelennek meg az országban

Fotó: Unsplash

A láthatatlan fantomok legendája

A kukafantom: Balatonmáriaiban egy titokzatos férfi hajnalban az utcára kihelyezett szemeteszsákokat az árokba hajította. A helyiek azóta is félve figyelik az éjszakai csörgést, és a kukafantom története gyorsan legendává vált.

Fosó- és pisifantom: Szeged, Esztergom és Tata utcáin egy ismeretlen férfi közterületen könnyített magán. Balatonalmádiban a fosófantom tettei ismeretlen módon borzolták a lakók idegeit, így ezek a történetek a közösségi emlékezet részeivé váltak.

A hírhedt „sz*pófantom”: Budapesten 2018-ban egy férfi nyilvános helyen sértette meg mások jogait, az esetet térfigyelő kamera rögzítette. A történet nagy port kavart, és művészeti alkotásokban is visszaköszönt.