Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
történet

Emlékeznek a sz*pófantomra? Most megmutatjuk a társait!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az utóbbi években egyre több titokzatos alak bukkant fel Magyarország utcáin. Ezek a fantomok, gyakran meglepő és olykor veszélyes tetteket hajtanak végre, miközben a lakosság rettegve figyeli a történteket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
történetVeszprém vármegyébenBalatonmáriaibanfantom

A modern magyar „folklór” új figurákkal bővült: míg régen az emberek a manóktól vagy az ördögtől féltek, ma a fantomok lepik el az utcákat. Ezek az alakok néha a kukákat borogatják, néha közterületen követnek el szokatlan tetteket, és gyakran maradnak névtelenek. Az utóbbi években a fantomok száma jelentősen nőtt, főként Veszprém vármegyében és más városokban – írja a Veol. 

Titokzatos fantomok jelennek meg az országban
Titokzatos fantomok jelennek meg az országban
Fotó: Unsplash

A láthatatlan fantomok legendája 

A kukafantom: Balatonmáriaiban egy titokzatos férfi hajnalban az utcára kihelyezett szemeteszsákokat az árokba hajította. A helyiek azóta is félve figyelik az éjszakai csörgést, és a kukafantom története gyorsan legendává vált. 

Fosó- és pisifantom: Szeged, Esztergom és Tata utcáin egy ismeretlen férfi közterületen könnyített magán. Balatonalmádiban a fosófantom tettei ismeretlen módon borzolták a lakók idegeit, így ezek a történetek a közösségi emlékezet részeivé váltak. 

A hírhedt „sz*pófantom”: Budapesten 2018-ban egy férfi nyilvános helyen sértette meg mások jogait, az esetet térfigyelő kamera rögzítette. A történet nagy port kavart, és művészeti alkotásokban is visszaköszönt. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!