Kirobbant az akácháború, mutatjuk, mi a teendő

A fehér akác kéretlen vendégként is megjelenhet a kertben, és onnantól szinte lehetetlen megszabadulni tőle. Hiába vágta ki tövig, mindig újrahajtott, ráadásul a közeli talajrészeken is felbukkantak új sarjak. A fa látványa virágzáskor valóban szép, de tüskés ágain kellemetlen áthaladni, és sok szakember is ellentmondásosan ítéli meg: egyszerre inváziós faj és hungarikum – írja a Délmagyar.

Fehér akác - a kéretlen vendég

Fotó: Kállai Márton / Délmagyar

Fehér akác: hasznos és kártékony egyszerre

A fehér akác Észak-Amerikából származik, és Magyarországon ma már az erdők mintegy negyedét teszi ki. Hasznát a homokos talaj megkötésében, faanyagának sokoldalúságában és az akácméz előállításában látják. 2014-ben éppen ezekért nyilvánították hungarikummá.

Ugyanakkor komoly ökológiai problémákat okoz: gátolja más növények csírázását, nitrogénkötő baktériumai miatt pedig a környezetében élő fajok nehezebben maradnak fenn. Védett erdőkben igyekeznek visszaszorítani, de a gyökérsarjakról és tuskókról intenzíven újuló fa mechanikus irtása szinte reménytelen feladat.

Mit tehetünk, ha megjelenik a kertben?

A szakemberek hatékony gyomirtó használatát javasolják. Érdekesség, hogy a fehér akác tuskója laskagomba-termesztésre is kiváló, így ha már ott van, legalább hasznosítható. Közterületre azonban nem ültetik, helyette inkább díszítő akácféléket – például gömbakácot vagy japán akácot – választanak.